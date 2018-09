Aéroport international Houari-Boumediène : Sensibilisation aux matières prohibées

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé, jeudi, au niveau de l’aéroport international Houari-Boumediène, une campagne de sensibilisation au profit des voyageurs, dans le but de les informer des matières prohibées à transporter dans leurs bagages durant les vols et qui peuvent mettre en péril leur vie et mettre en danger les moyens de transport aérien.

Cette campagne de sensibilisation, qui concerne également tous les aéroports au niveau national, vise à «renseigner les passagers sur le danger de ces matières interdites et ces outils prohibés transportés lors de leurs voyages», a indiqué le commissaire de police de la deuxième brigade de la police des frontières à l’aéroport international d’Alger, Ferroudj Sofiane, lors d’une déclaration à la presse en marge du lancement de cette opération. Détaillant la nature de ces matières, M. Ferroudj a cité les liquides, les gels, les armes, les feux d’artifice et les armes blanches, pointues et tranchantes, en sus des cartouches de chasse, des munitions, des gaz et liquides inflammables, des explosifs et des matières chimiques pouvant être utilisées en cas d’agression. M. Ferroudj a fait savoir, dans ce cadre, que tous les voyageurs sont soumis à la fouille avec l’utilisation de détecteurs de ces produits prohibés pour assurer leur sécurité lors du voyage, relevant l’importance de cette campagne de sensibilisation «pour les voyageurs qui contribueront à faciliter l’application de ces mesures sécuritaires lors de l’opération de contrôle des bagages».