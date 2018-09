Kyste hydatique : Un problème de santé publique même en dehors de l’Aïd

L’échinococcose hydatique communément connue sous l’appellation de kyste hydatique, est un véritable véritable problème de santé publique en Algérie, qui touche des milliers de personnes. Un constat fait par d'éminents spécialistes a l'occasion de la tenue, à l’hôtel El Aurassi, du 2e Congrès national de la Société algérienne d’échinococcose hydatique.

Les spécialistes ont, en effet, mis en exergue la gravité de ce fléau à travers le territoire national. « Le problème en Algérie est d’autant plus dangereux en raison de l’absence de prévention. Cette maladie existe toute l'année, pas forcément pendant l'Aïd», a souligné le Pr Karima Achour, chef du service de chirurgie thoracique au CHU de Bab El Oued et présidente de la Société algérienne d’échinococcose hydatique. L'objectif principal de ce congrès est de fournir une plate-forme habilitante pour discuter des nouveaux progrès et recherches dans les modes de traitements (médicaux et chirurgicaux), ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle. Le Pr Achour a rappelé, à ce propos, que parmi ses priorités, la SAEH a commencé à œuvrer pour la mise à la disposition du traitement médical.

Elle a annoncé que le médicament antiparasitaire Albendazol a reçu l’autorisation pour être fabriqué localement, et sera donc disponible sous peu. Insistant sur l'urgence de la mise en place d'un programme de prévention et de sensibilisation permanent, l’intervenante a fait savoir que l'Algérie n'est pas prête a éradiquer cette maladie sans une stratégie efficiente. « Il faut bien le reconnaître, cette maladie est là et persiste depuis des années.

Les gens ne sont même pas prévenus qu’il faut incinérer les organes malades. Il faut aussi vacciner les animaux malades pour éviter que les chiens ou les chats ne transmettent le parasite» a-t-elle souligné. On apprend également que la prévalence de la maladie en Algérie est située entre 8 et 10 cas pour 100.000 habitants. Le kyste hydatique est généralement repéré à 80% entre le foie et le poumon chez l'homme. L'un des ténias échinocoques les plus répandu en Algérie est le ténia du chien (echinococcus granulosus). Il y a lieu de noter que ce deuxième congrès a été jumelé avec le Congrès International de Vidéo médecine de Badajoz «VIDEOMED» et avec la World Association of Medical and Health Films’.

Parmi les participants, d’éminents spécialistes étrangers de la maladie hydatique, la vidéomédecine et la télémédecine de plusieurs pays feront présents de leurs expériences et leurs expertises dans ces domaines.

Le fondateur du prix VIDEOMED, Andrés Bas, était également présent, avant-hier, lors de la remise des distinctions des prix du meilleurs films médicaux centrés sur tout ce qui touche aux soins de santé et particulièrement sur les nouvelles technologies de la communication.

«En Algérie, il est nécessaire de se focaliser sur le développement du numérique et de la communication digitale qui facilite la diffusion des connaissances scientifiques ainsi que le développement de la recherche, de l’enseignement et de la diffusion de l’image scientifique», a expliqué le Pr Achour. Elle a affirmé que le développement des technologies, la baisse de leur coût et leur diffusion dans les régions les plus reculées du pays vont permettre l’accès aux soins des populations grâce à la télémédecine qui est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé. «Dans cet environnement, la Télémédecine représente un potentiel pour l’avenir immédiat».

Sarah A. Benali Cherif