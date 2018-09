Institut national de la formation supérieure des cadres de la jeunesse : 100 postes d’animateurs à Ouargla

Pas moins de 100 nouveaux postes d’animateurs des jeunes ont été ouverts au titre de la saison 2018/2019 au niveau de l’Institut national de la formation supérieure de la jeunesse (INFSCJ) de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris jeudi des responsables de cette structure.

Un des trois instituts spécialisés en formation des cadres de la jeunesse et des sports existants à traves le territoire national, l’institut qui a commencé à recevoir les dossiers des postulants pour ces postes, requérant le niveau de 3e année secondaire ou un diplôme équivalent, suscite un large engouement des jeunes, des deux sexes, venus bénéficier d’une formation d’une durée de trois ans, a indiqué le chargé de l’administration à l’institut, Khaled Boughaba.

Cette structure assure une formation pédagogique et technique au profit des nouveaux pensionnaires et la participation dans leur insertion, qualification et perfectionnement en vue d’assumer leurs missions au niveau des établissements des jeunes, a fait savoir le même responsable. Les promus seront, a-t-il expliqué, seront affectés à leurs postes retenus à travers les wilayas d’Adrar, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Tissemsilt, alors que le reste des postes est retenue au niveau des établissements de dix autres wilayas.

Deux promotions fortes de 161 stagiaires, filles et garçons issus de différentes régions du pays, étaient sorties la saison écoulée de l’Institut, titulaires de diplômes d’animateurs de jeunes (97cadres) et animateurs d’activités physiques et sportives (64 cadres). Ouverte en 1988 en tant qu’annexe de l’école des cadres de la jeunesse, cette structure qui a été hissée au rang d’institut national en 1990 a enregistré la sortie de pas moins de 1.500 jeunes, filles et garçons, versées dans différentes spécialités d’animation et d’éducation.