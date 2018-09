Université Oran II Mohamed-Benahmed : 12 nouvelles offres de formation dans différentes spécialités

Pas moins de 3.324 nouveaux étudiants ont été inscrits à l’Université Oran 2 Mohamed Benahmed, au titre de l’année 2018-2019, a-t-on appris jeudi auprès du rectorat de cet établissement de l’enseignement du supérieur. «Sur 4.166 bacheliers affectés à l’université Oran 2, 3.324 nouveaux étudiants ont été inscrits à quelques heures de la clôture de l’opération d’inscription au niveau des cinq facultés qui lui sont rattachées, à savoir celles des sciences économiques, des sciences commerciales et de gestion, du droit et sciences politiques, des sciences sociales, de la géologie et sciences de la nature, des Langues étrangères et à l’Institut de la maintenance et sécurité industrielle (IMSI)», a indiqué à l’APS, Mohamed Benouazzani, conseiller-directeur au rectorat de cette université. Au passage, M. Benouazzani a fait observer une baisse du nombre de candidats pour la rentrée universitaire 2018-2019 par rapport à l’année écoulée, qui a vu l’inscription de 5.180 nouveaux étudiants au sein de cette université. «Cette baisse va permettre à l’université Oran 2 d’être au niveau de son potentiel actuel en terme de places pédagogiques et nous éviter d’être sous pression pour pouvoir gérer au mieux l’université en matière d’enseignement et de formation», a-t-il déclaré. En matière de formation doctorale, l’université Oran 2 a enregistré une douzaine de nouvelles offres de formation dans différentes spécialités, a fait savoir M. Benouazzani, mettant en exergue les efforts déployés par l’ensemble des responsables des différentes facultés pour développer les offres de formation à caractère professionnel pour aider à assurer une adéquation-formation en perspective, à la faveur de l’ouverture de l’université au monde socio-économique. Au chapitre des conventions, la vice-rectrice chargée des relations extérieures et de la coopération, Hind Belkheir a indiqué que 6 conventions relevant du cadre socio-économique ont été élaborées, dont la plus récente a été signée au mois d’août dernier avec la Société de transport du tramway (SETRAM), au profit des personnels de l’université, rappelant la signature, durant l’année 2017-2018, de 9 conventions inter-universités notamment avec celles des Etats-Unis d'Amérique, d’Espagne, de France et de Turquie En outre, il a été procédé à la signature de plusieurs conventions dont notamment celles avec «EMS champion Poste» portant sur l’acheminement et la distribution du courrier à l’échelle internationale, l’Ecole supérieure de l’air (ESA) de Tafraoui (Oran) et l’Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) d’Oran. En matière de recherches et de coopération, l’université Oran 2 s’est intégrée dans deux projets à dimension internationale (CMEP Tassili) dans l’image, fiction et relation nord-Sud, la géochimie et isotopique des sources thermo-minérales de la région Ouest, a-t-elle signalé. Outre l'octroi de bourses au profit d’étudiants en sciences commerciales pour des formations co-diplômantes, en alternance, notamment aux Etats-Unis et en France, il est prévu également, pour cette année l’attribution de bourses à l’étranger pour une trentaine d’étudiants dans différents programmes de recherche, en Angleterre, France, Tunisie et Jordanie, a-t-on ajouté de même source.

2 parcours professionnalisants de niveau Master à l’USTO



Un taux de validation de 92% a été enregistré, jeudi, à la clôture de la période des inscriptions définitives des nouveaux bacheliers à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a indiqué le chargé de communication de cet établissement. «La période des inscriptions définitives a été clôturée, révélant validation par 3.500 bacheliers sur les 3.816 affectés à l'USTO-MB après orientation par la tutelle», a précisé à l'APS Maamar Boudia. Les retardataires n'ayant pas déposé leur fiche de vœux peuvent encore saisir l'opportunité de s'inscrire via la plateforme en ligne accessible du 7 au 9 septembre pour les transferts internes ou externes, a fait savoir M. Boudia. Les nouveaux inscrits sont répartis à travers neuf filières dédiées aux Sciences et technologies (1.589), Sciences de la nature et de la vie (585), Mathématiques et informatique (368), Génie maritime (297), Architecture (238), Hydraulique (180), Sciences et techniques des activités physiques et sportives (123), Métallurgie (68), et Sciences de la matière (49). Les cours pour les nouveaux bacheliers débutent le 16 septembre prochain, a-t-il signalé, ajoutant que pour les autres étudiants la rentrée est fixée au 9 septembre (2e et 3e année de Licence, et 2e année de Master) et au 23 septembre (1re année de Master). A l'USTO-MB, la nouvelle année universitaire 2018/2019 est aussi marquée par l'ouverture de deux parcours professionnalisants, de niveau Master, dédiés à deux segments de l'industrie chimique, à savoir «corrosion et protection» et «génie des plastiques». Cette initiative visant à promouvoir l'insertion professionnelles des diplômés, a été concrétisée à la faveur d'une convention cadre conclue en juin dernier avec la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach, a rappelé le chargé de communication de l'USTO-MB.