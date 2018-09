Inscriptions universitaires : Une plate-forme numérique pour les demandes de transfert

Si la majorité des nouveaux bacheliers ont déjà procédé à l’inscription définitive au niveau des établissements de l’enseignement supérieur, certain cas particuliers n’ont, en revanche, pas encore entamé la procédure. Ces derniers pouvaient désormais le faire dès hier vendredi via la plate-forme numérique dédiée à cet effet.

Mais qui sont donc ces cas particuliers ? L’on entend par «cas particuliers» tous les bacheliers ayant accompli les formalités d’inscription et qui demande un changement d’affectation dans le même établissement ou vers un autre établissement, les bacheliers 2018 ne disposant pas de pré-affectation, ainsi que les titulaires d’un baccalauréat obtenu antérieurement à la session 2018.

En effet, une circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique révèle que la période inscription s’étend jusqu’au 9 septembre, après l’expiration des 72h viendra ensuite la phase consacrée au traitement des demandes qui est prévue du 10 au 13 septembre. Viendra enfin l’étape de proclamation des au résultat d’affectation et l’inscription définitive des ces cas particuliers qui a été fixé par la tutelle du 14 au 16 septembre.

Ce document adressé à tous les recteurs et chefs d’établissements universitaires fixe, en détails, les situations pour lesquelles le chef d’établissement d’enseignement supérieur est habilité à proposer une inscription ou un changement d’affectation interne et ou externe d’étudiant en relation avec la conférence régionale universitaire de rattachement.

Aussi, Il est rappelé que le traitement de cas particuliers cités dans la même circulaire doit impérativement obéir aux dispositions de la circulaire n° 4 du 9 mai 2018 modifiée et complétée, aussi aux moyenne minimales d’affectation issues du traitement informatique des fiches de vœux des bachelier ainsi qu’a la disponibilité des places pédagogiques. S’agissant des modalités de traitement de cette catégorie, l’on apprend que le bachelier qui demande un changement d’affectation dans le même établissement doit introduire sa demande de changement en précisant la filière de changement souhaitée. L’avis favorable du chef d’établissement est nécessaire pour la validation de ce changement.

Le bachelier qui demande un changement vers un autre établissement, doit quant à lui introduire sa demande de changement en précisant «l’établissement d’accueil». Cette demande ne peut être effectuée que dans la même filière et doit être accompagnée de toute pièce justifiant le changement de résidence du bachelier. «La validation de cette demande est assujettie à l’avis favorable des deux chefs d’établissement (établissement d’accueil et établissement d’origine), précise le même document. Quant aux bacheliers de la session 2018 n’ayant pas été reçu aux tests d’admission à certaines filière ou écoles ou n’ayant obtenu aucun des quatres choix, ils doivent effectuer une demande d’orientation sur la base d’une liste de formation qui leur est proposée et se présenter a l’établissement concerné pour effectuer son inscription définitive.

Les titulaires d’un baccalauréat obtenu antérieurement à la session 2018 et n’ayant pris aucune inscription universitaire peuvent, eux aussi, procéder, au titre de l’année universitaire 2018-2019, à une demande d’inscription en première année directement auprès de l’établissement d’enseignement superieur de sa circonscription géographique de rattachement, selon les conditions pédagogiques et la moyenne minimale d’accès à la formation de l’année d’obtention de son baccalauréat et ce, dans la limite des places pédagogiques disponibles .

La même circulaire précise que le titulaire d’un baccalauréat étranger il est impératif de procéder, au préalable, a une demande d’équivalence de son baccalauréat via le lien (http//:equiv.mesrs.dz :8080/ext-equiv).

Toute demande d’inscription ou de changement d’affectation doit être effectuée exclusivement en ligne via la plate-forme accessible par le biais du lien http://progres.mersrs.dz/webtu. Dans tous les cas les postulants sont informés, via la même plateforme de l’issue du traitement de leur demande.

Il y a lieu de noter que toute inscription non conforme aux dispositions de la présente circulaire sera systématiquement annulée.

Sarah A. Benali Cherif