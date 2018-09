APN : Le règlement intérieur à l’ordre du jour

Organisation, le 30 septembre, d’une journée parlementaire, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Examen de propositions de projets de loi et journées parlementaires.

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) s’est réuni mercredi dernier sous la présidence de M. Said Bouhadja, en vue d’examiner une série de points relatifs au règlement intérieur, aux propositions de loi et aux questions administratives et organisationnelles, souligne un communiqué de cette institution parlementaire.

«Après adoption de l'ordre du jour, le bureau a examiné le premier point relatif au règlement intérieur de l'APN et décidé de poursuivre l'examen des amendements proposés (au nombre de 133) au niveau de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés», appelant les groupes parlementaires à «soumettre leurs propositions à la commission pour approbation», indique le communiqué, précisant par la même que le bureau a examiné

«les propositions de loi soumises par les députés, et ce, après examen préalable dans le fond et la forme». D’autre part, pas moins de 91 questions orales et 42 écrites ont été examinées par le bureau qui les a soumises au gouvernement, «car remplissant les conditions de forme, tout en émettant des réserves sur deux questions», note cependant le même document. S’agissant des journées parlementaires, «le bureau a approuvé la demande présentée par la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, pour l'organisation, le 30 septembre 2018, d'une journée parlementaire, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, outre celle des commissions permanentes concernées par la coordination concernant l'envoi d'une mission d'information sur l'épidémie de choléra dans certaines régions», indique cette même source. Il convient de signaler également que le bureau de l’APN fait état de la programmation de plusieurs rencontres s’inscrivant dans le cadre de l'action des groupes parlementaires d'amitié, et ce, après l'installation publique de ces groupes, « à condition que les vice-présidents s'acquittent de cette mission, suivant le calendrier arrêté», précise le communiqué.

Lors de cette réunion, le siège de la députée Mme Khadidja Abad, devenue membre au Conseil constitutionnel a été déclaré vacant. Aussi, il a été décidé de prendre les mesures de remplacement, à cet effet. Le bureau qui a écouté les exposés des vice-présidents sur « les dossiers qui leur ont été confiés » a étudié «plusieurs questions administratives et organisationnelles». S’exprimant lors de la première réunion du bureau, session 2018-2019, M. Said Bouhadja a souligné toute « l'importance de l'action collective des membres du bureau et leur participation effective aux questions liées au fonctionnement et au travail de l'APN, ainsi que la prise de décisions ayant un impact sur la scène politique et le Parlement, tout en tenant compte de la composition plurielle du bureau ».

Il convient de rappeler que lundi dernier, soit le jour même de l’ouverture de la session parlementaire 2018- 2019, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, et le président de l'APN, M. Said Bouhadja, avaient présidé une réunion conjointe des bureaux des deux chambres en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, représentant du gouvernement, et ce, pour arrêter l'ordre du jour de la session parlementaire ordinaire 2018/2019 .

Soraya Guemmouri