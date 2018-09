Initiative politique du MSP : Ennahdha veut voir plus clair

Après le FLN, c’est au tour de la formation d’Ennahdha d’émettre de « timides » réserves au sujet de l’initiative du MSP dite de «consensus national et transition démocratique». Les chefs de file des deux partis, en l’occurrence Abderrazak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), et Mohamed Douibi, secrétaire général du Mouvement Ennahdha se sont entretenus, jeudi à Alger, autour de cette initiative qui, force est de le constater, demeure encore au stade embryonnaire. Sinon, comment expliquer que celle-ci ne bénéficie jusqu'alors d’aucun appui, y compris de la part des partis d’obédience islamiste, plutôt « méfiants», à l’exemple d’Ennahdha, au sujet de cette démarche.

« C’est une initiative qui gagnerait à être enrichie et approfondie», a soutenu en effet le SG du Mouvement Ennahdha qui a reçu le président du MSP au siège du parti. Mohammed Douibi s’est ainsi gardé d’apporter toute caution à l’initiative du MSP, faisant comprendre avoir tout juste pris acte de son contenu qui sera soumis, précise-t-il, « à l’appréciation des participants au 6e congrès d’Ennahdha prévu à la mi-novembre. Il précisera aussi que nombre de militants de son parti ont eu déjà à émettre un ensemble de remarques au sujet de ladite initiative. Il ne dira pas plus, toutefois, au sujet de ces remarques, prenant sans doute le soin de ne pas trop offusquer son hôte du jour, en présence duquel il concédera à affirmer que l’initiative de ce parti a ce mérite de rappeler aux uns et aux autres parmi les acteurs de la classe politique qu’il est aussi de « leur responsabilité de se concerter sur l’avenir du pays ». Au terme de sa rencontre avec le SG d’Ennahdha, Abderrazak Makri a informé, quant à lui, de l’éventualité de voir le MSP procéder, dès la semaine prochaine, à la distribution de copies écrites de son initiative politique. Des copies où seront inclues, dira encore le président Makri, toutes les remarques émises par les partis avec qui le MSP a eu déjà à s’entretenir à propos de sa démarche politique. Il se dit, par ailleurs, profondément convaincu de l’existence de réelles opportunités de voir la classe politique s’unir et se fédérer au tour d’un projet consensuel, «quelle que soit sa dénomination», tiendra-t-il à préciser.

Makri a ainsi exprimé le souhait de voir ce consensus se concrétiser à l’occasion de la prochaine échéance de la présidentielle. Concernant l’initiative du MSP, le FLN a été, rappelle-t-on, le premier à émettre des réserves, et ce, lors d’une rencontre entre les responsables des deux partis en juillet dernier. En effet, lors d'une conférence de presse conjointe au terme de cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs cadres des deux partis, M. Ould Abbes, tout en parlant d’un «tournant positif dans la relation entre les deux partis », a estimé que « le FLN a émis des réserves quant aux termes utilisés dans l'initiative sur le consensus national concernant la transition démocratique». Le SG du FLN avait alors expliqué que le fait de parler de « transition démocratique en Algérie signifie que notre pays ne connaît pas de démocratie et annule toutes les étapes de construction démocratique dont le MSP a fait partie».

Karim Aoudia