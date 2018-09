Révision du code communal et de wilaya : Une priorité

Comme annoncé il y a quelques mois par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le nouveau code des collectivités locales devra bientôt voir le jour. L’information a été confirmée par les présidents de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, à l’occasion de l’ouverture, lundi dernier, de la session parlementaire ordinaire 2018-2019. Reste désormais à trancher sur la date exacte de l’examen de cet important texte par l’APN et le Sénat. Il faut dire que la révision du code communal et de wilaya a toujours été une priorité pour les pouvoirs publics devant les mutations opérées au sein de notre société. En juillet dernier, Noureddine Bedoui avait assuré, lors d’une visite effectuée dans la wilaya de Saida, que le projet de Code des collectivités locales était en voie d’achèvement et sa préparation avait atteint 90%. Dans une des ultimes étapes avant sa présentation au Conseil du gouvernement puis devant les deux chambres parlementaires, le projet de loi a été soumis à des experts et des universitaires de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Ces derniers, avait révélé le ministre de l’Intérieur, ont formulé des propositions qui ont été examinées par les cadres de son département ministériel, et indiqué que ce texte sera étudié au niveau des wilayas et des communes en prenant certaines des propositions avancées par les universitaires constitutionnalistes ayant une relation avec le projet de Code des collectivités locales. Il est attendu du nouveau code communal et de wilaya de « renforcer » les prérogatives des élus locaux et de libérer les initiatives et le sens de l’innovation. Les nouvelles dispositions tendent à ce sujet de doter les Assemblées populaires communales (APC) d'un nouvel arsenal juridique et réglementaire qui entreront en vigueur dès l’approbation du texte qui devra également contribuer à consacrer l’ambition des pouvoirs publics de « valoriser » le potentiel des communes par le biais d’une politique de décentralisation plus affranchie. En somme, la révision de la loi sur les communes et les wilayas permettra à coup sûr d’élever les responsables des collectivités locales au rang de « véritables managers », conscients de leur rôle primordial dans toute initiative de promotion de leur environnement immédiat, soit au sein de leur territoire de compétence. D’autant que, pour paraphraser M. Bedoui, chacune des communes d’Algérie dispose de ses « propres » caractéristiques et richesses que seuls les responsables locaux connaissent. A noter qu’outre le code communal et de wilaya, la session parlementaire ordinaire 2018-2019 est appelée à examiner plusieurs autres projets de loi qui ont été d’ailleurs présentés, avant-hier, par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, lors d’une réunion conjointe des bureaux des deux chambres du Parlement, en présence des présidents du Conseil de la nation et de l’APN, MM. Bensalah et Bouhadja. On citera à ce propos le projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, des projets de loi à soumettre au bureau de l'APN durant la présente session, à l'image du projet de loi de finances 2019. Il s'agit également du projet de loi portant règlement budgétaire de 2016 et ceux relatifs aux activités spatiales et nucléaires. L'ordre du jour portera également sur des projets de loi issus de l'amendement de la Constitution de 2016 et de la concrétisation du plan d'action du gouvernement, et ce, au cas où ces textes sont initiés par les secteurs ministériels concernés, à savoir le projet de loi organique fixant les conditions et modalités de création des associations, dont celles caritatives, la révision des dispositions législatives définissant les modalités d'informer les partis politiques des droits énoncés dans l'article 53 de la Constitution, ainsi que la révision des dispositions relatives aux modalités d'exercice de la liberté de manifestation pacifique (article 49 de la Constitution). Le Code pénal pour l'inscription de certains actes comme délits et la criminalisation d'autres actes, de la loi relative à la prévention des stupéfiants et psychotropes et à la répression de l'utilisation et la vente illicite de drogue, de la loi sur le commerce, notamment ses dispositions relatives aux contrats et au parachèvement des procédures législatives et organisationnelles des relations de travail, sont également au programme

S. A. M.