Prix mondiaux des produits alimentaires : Stabilité en août

L'Indice de l'Organisation des Nations Unies chargée de l'alimentation et de l'agriculture (FAO) des prix mondiaux des produits alimentaires s'est montré stables en août, tandis que les prix des céréales ont de nouveau augmenté, a indiqué jeudi dernier l'organisation sur son site web. Ainsi, l'Indice mensuel, affiche une moyenne de 167,6 points en août, soit une baisse de 5,4% par rapport au niveau enregistré en août 2017, resté donc inchangé depuis le mois de juillet. Selon la même source, l'Indice FAO des prix des céréales a augmenté de 4% au cours du mois, avec les prix du blé augmentant deux fois plus, et ce, en raison de la détérioration des perspectives agricoles dans l'Union européenne et en Russie. Les cotations internationales de maïs ont augmenté de 3%, tandis que les prix du riz ont quelque peu diminué pendant le mois. L'Indice FAO des prix des huiles végétales a chuté de 2,6% depuis juillet, s'approchant ainsi de son plus bas niveau en trois ans, tandis que les cotations pour l'huile de palme, de soja et de tournesol ont toutes baissé face à des perspectives de production favorables et pour ce qui est de l'huile de palme, à la faiblesse des importations mondiales. L'Indice FAO des prix des produits laitiers a baissé en août, pour le troisième mois consécutif, soit une baisse de 1,5% compte tenu de volumes saisonniers relativement minces. Alors que les sécheresses pourraient avoir des répercussions négatives sur la production de lait dans plusieurs régions d'Europe et en Australie, les perspectives de production en Nouvelle Zélande, en revanche, s'améliorent. L'Indice FAO des prix du sucre a baissé de 5,4% depuis juillet pour atteindre son plus bas niveau en l'espace de dix ans en raison de la dépréciation de la monnaie chez les principaux pays exportateurs que sont le Brésil et l'Inde. L'Indice FAO des prix de la viande est resté globalement inchangé pendant le mois, alors que les cotations pour la viande de porc et la viande ovine ont augmenté grâce à des importations conséquentes en provenance de Chine, une situation qui a permis de compenser la baisse des prix de la viande de volaille et de la viande bovine. Cette dernière était justement sous pression compte tenu des larges volumes disponibles à l'exportation aux Etats-Unis. La FAO prévoit que la production mondiale de céréales atteigne 2.587 millions de tonnes en 2018, soit une légère révision à la hausse par rapport à juillet et une baisse de 2,4% par rapport au niveau record enregistré l'année dernière.



Prévision d’une baisse de la production mondiale de blé



Le dernier Bulletin sur l'offre et la demande de céréales, également publié aujourd'hui, prévoyant une baisse de la production mondiale de blé de 14 millions de tonnes pour cette année, pour finalement lui faire atteindre 722 millions de tonnes, soit la plus faible récolte depuis 2013. Les conditions climatiques sèches et le temps chaud ont contribué à réduire les rendements à travers l'Europe, a noté la FAO. D'un autre côté, la production mondiale de céréales secondaires a été revue à la hausse depuis juillet — 15 millions de tonnes en plus — avec de meilleures perspectives pour le maïs en Chine, en Ukraine et aux Etats-Unis. Une situation qui permettra de compenser une baisse probable de la production dans l'Union européenne et en Russie. La FAO prévoit maintenant que la production de céréales secondaires en 2018 atteigne près de 1.354 millions de tonnes, soit une baisse de 2,6 pour cent par rapport au niveau de 2017, a-t-elle ajouté. Pendant ce temps, la production mondiale de riz devrait augmenter de 1,3% par rapport à l'année dernière, atteignant ainsi un nouveau record de près de 512 millions de tonnes en 2018, et ce, notamment grâce à une relance de la production au Bangladesh et au Vietnam et des relances importances dans certaines régions du Sri Lanka et des Etats-Unis. La FAO a revu ses prévisions à la hausse concernant l'utilisation mondiale de céréales, à savoir 2.648 millions de tonnes, cela est principalement dû à une production plus importante de maïs qui sera utilisé pour nourrir les animaux ou encore à des fins industrielles, ainsi qu'à des récoltes suffisantes de riz. Les stocks de céréales ont été revus à la baisse — en particulier en Chine, dans l'Union européenne et en Russie — et le rapport mondial stock-utilisation de céréales devrait chuter pour atteindre les 27,3%, soit son plus bas niveau en l'espace de cinq ans. Les prévisions pour le commerce mondial de céréales pour la saison 2018/2019 ont été revues à la hausse pour quasiment atteindre les 414 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 1,5% par rapport au niveau record enregistré il y a un an, souligne également la FAO.



Finances : les cryptomonnaies souffrent de la prudence de Goldman Sachs



Le bitcoin et la plupart des autres cryptomonnaies chutaient jeudi pour la deuxième séance consécutive alors que la banque américaine Goldman Sachs renoncerait pour l'instant à l'ouverture d'une plateforme d'échanges. Depuis, le prix du bitcoin a chuté de plus de 10%, et évoluait désormais près de 1.000 dollars plus bas à 6.403,15 dollars en début de matinée selon des données compilées par l'agence Bloomberg. L'etherum et le ripple, les cryptomonnaies aux capitalisations les plus importantes après le bitcoin, ont respectivement dévissé de 20% et 10%. Face aux incertitudes réglementaires, Goldman Sachs aurait décidé de suspendre pour l'instant son projet d'échanger des produits financiers liés au bitcoin, assure le site financier Business Insider, citant des sources anonymes. Ce projet ne fait plus partie des priorités de la banque, qui va se concentrer sur la détention des cryptomonnaies pour certains clients. "La nouvelle de Goldman Sachs intervient quelques semaines après que la SEC (le gendarme boursier américain, ndlr) a retoqué des propositions pour des ETF (fonds indiciels) de bitcoin", a rappelé Hussein Sayed, analyste chez FXTM. Après avoir grimpé à près de 20.000 dollars fin décembre 2017, le cours du bitcoin s'est effondré en début d'année, et les acheteurs espèrent désormais voir les acteurs traditionnels de Wall Street donner un nouveau souffle aux cours. "Il n'y a aucun doute que le prix du bitcoin est dopé par l'idée que les banques institutionnelles vont s'impliquer", a estimé Naeem Aslam, analyste chez Think Markets, mais il souligne que ces acteurs du marché n'ont pas vraiment intérêt à précipiter les choses alors que les cours sont moroses. "Leur but, c'est de gagner de l'argent pour leurs clients", a-t-il rappelé. La SEC doit se prononcer sur d'autres ETF le 30 septembre.