Tourisme saharien pour la destination du Tassili N’Ajjer : Hausse des demandes de visa des touristes étrangers

Les demandes de visas parvenues des touristes étrangers optant par la destination du Tassili-N'Ajjer, wilaya d'Illizi, ont connu une tendance à la hausse, a-t-on appris jeudi dernier de la direction du Tourisme et d'Artisanat (DTA) de la wilaya d'Illizi.

Les touristes, représentant des nationalités française, suisse, autrichienne, espagnole et autres, ont introduit des demandes de visas auprès de la direction locale du tourisme, via les agences de voyages et tourisme, pour se rendre dans la région du Tassili N'Ajjer et profiter de la beauté et splendeur féerique des sites touristiques et archéologiques disséminés dans la région, a indiqué le DTA, Samir Filipoune. S'agissant des préparatifs de la nouvelle saison touristique 2018/2019, dont l'ouverture est prévue le 10 septembre courant et coïncidant avec la célébration de la "S'biba'', fête locale de chants et danses traditionnels classé patrimoine mondial par l'UNESCO, le responsable a fait part de l'organisation d'une série de rencontres avec les responsables des agences de voyages et du tourisme et partenaires du secteur pour la réussite de la saison touristique consacrant les efforts déployés par l'Etat pour la promotion du secteur du tourisme.

Il a indiqué à ce titre que la carte touristique prévoit de larges circuits à travers les sites touristiques dans le Tassili N'Ajjer, notamment ceux éparpillés à travers le flanc nord de la wilaya, dont les sites de Tifernayine, Idaniyoune, Afra et Tamdjaret. Le secteur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Illizi sera renforcé par la mise en service, dans le cadre du développement de l'investissement touristique, d'une nouvelle structure hôtelière, réalisée au chef-lieu de la wilaya, d'un camp de touristique implanté dans la nouvelle wilaya déléguée de Djanet, totalisant 160 lits, en plus du lancement "prochain'' d'un projet de réalisation d'un hôtel (2 étoiles) au niveau de la zone d'expansion touristique (ZET) de Djanet. Plus de 2.167 touristes étrangers et plus de 7.200 nationaux se sont rendus, au titre de la dernière saison touristique, dans la wilaya d'Illizi, selon les données de la DTA d'Illizi.