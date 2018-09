Réduction de la facture des importations : Le pari de la diversification

Dans le cadre de sa démarche visant la réduction de la facture des importations, qui continue de peser sur les finances extérieures du pays, le gouvernement a initié, au cours de ces dernières années, précisément depuis 2009, une série de mesures et de dispositifs censés contribuer à la maîtrise de ce chapitre du commerce extérieur. Crédit documentaire (le dispositif introduit en 2009 n’ayant pas contribué à la baisse des importations, d’où le revirement opéré en 2017), contingentements de marchandises, licences d’importations, interdiction d’importation de certains produits finis, et récemment réintroduction et relèvement de droits de douanes.

Le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), 30% à 200%, selon la couverture du marché, imposable aux opérations d'importation de marchandises finies, destinées à la consommation en phase de mise en œuvre est une mesure récente venue consolider les dispositifs précédents, destinés à modérer la forte croissance des importations, tout en stimulant l’offre à partir de la production nationale, et en encourageant l’émergence d’un produit local qui soit compétitif, aux plans de qualité et de coût.

Des actions inscrites dans la nouvelle stratégie du gouvernement censée porter les objectifs de son plan d’action dans le sillage de son modèle de croissance, à l’horizon 2019, et la perspective de diversification et de transformation de l’économie d’ici 2030, une échéance pour l’émergence du pays au plan économique.

Une préoccupation légitime au regard des marqueurs de notre commerce extérieur, en matière d’importations, lesquels ont évolué de 9,2 milliards de dollars en 2000, pour grimper à 18,3 milliards en 2004, évoluant ensuite à 27,6 milliards en 2007, avant d’atteindre 39,5 milliards en 2008. Une tendance qui suivra son ascension les années suivantes pour totaliser, 47,2 milliards en 2011 et un montant de 46,8 milliards de dollars, en 2012. En 2015, 51,7 milliards de dollars d’importations ont été enregistrés contre 58,58 mds en 2014, pour se chiffrer à 46,72 mds de dollars en 2016. Une baisse de (-2,4%), sera relevée durant l’année 2017, les importations ayant totalisé 45,95 mds de dollars, en diminution de 1,13 milliard de dollars seulement.

Sans s’éloigner de cette «performance», les prévisions du PLF 2019, en matière d’importations de marchandises tablent sur un montant de 44 milliards de dollars, pour l’exercice considéré, soit en légère hausse par rapport aux prévisions de la LF 2018. Aussi, le repli s’accentuera, mais légèrement, en 2020 (42,9 mds de dollars) et 2021 (41,8 milliards) à la faveur des mesures prises par le gouvernement en matière de réduction et de maîtrise des importations. Sur la base de ces prévisions, la balance commerciale devrait être en déficit de 10,4 milliards de dollars, en 2019, pour diminuer en cadence, sur la période 2019-2021, soit à 8,2 milliards en 2020 puis à 6,4 milliards en 2021. Le déficit dans la balance des paiements devrait atteindre 17,2 milliards de dollars en 2019, 14,2 milliards en 2020 et 14 milliards en 2021 avec impact direct sur les réserves de changes puisqu’il est prévu que ces dernières descendent à 62 milliards de dollars à fin 2019 et devraient se contracter à 47,8 mds en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021.

Par conséquent, toutes ces mesures restrictives devraient concourir à la sauvegarde des équilibres financiers extérieurs du pays, à veiller à l’équilibre du marché interne en matière d’approvisionnement, et pour conserver les finances publiques et, en derniers recours, ses avoirs en devises menacés d’effondrement du fait, entre autres, des déficits réguliers au niveau de la balance commerciale et de la balance des paiements.

Un pari difficile lorsqu’on sait que la production nationale, même si elle réalisé un «bond qualitatif» dans certains produits, n’a pas encore le potentiel qui lui permet de couvrir les besoins du marché. Par conséquent, la stratégie nationale d’exportation pour les prochaines années (2019-2023) et, qui sera accompagnée de mesures organisationnelles de diversification des exportations et d’encouragement de l’investissement productif, devra impérativement s’inscrire dans la démarche de diversification de l’économie nationale, notamment en ce qui concerne la promotion des exportations hors hydrocarbures.

