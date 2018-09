Conjoncture : Le fil conducteur

La loi de finances pour l’année 2019 s’articulera autour des politiques sociales, qui devront en constituer le fil conducteur. Ça sera, en particulier, la grande orientation du gouvernement, qui devrait veiller sur la priorité aux secteurs sociaux de base, la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, la sauvegarde des mesures de protection sociale, ainsi que la promotion de l’emploi et le soutien de la croissance économique. Un virage social qui s’inscrit dans la droite ligne des instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit d’un volet important de la politique générale du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et à laquelle, évidemment, les différents ministères sont tenus de respecter. La priorité sera, donc, donnée au volet social dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l'emploi, ainsi qu'à la promotion du dialogue social et au soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Quant au soutien de la croissance économique, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la LFC-2018, une nouvelle dotation de 500 milliards DA a été pour relancer de nombreux projets, notamment sociaux, gelés ces dernières années du fait de la tension financière sur le budget de l'État. Cette affectation devait servir aussi à engager de nouvelles réalisations d'infrastructures qui seront financées en concours temporaires par le Fonds national d'investissement (FNI). Sur un autre registre, le projet de loi de finances pour 2019 devrait également tenir compte du maintien de la dynamique d'équilibrage macro-économique, sans perdre de vue le renforcement des politiques sociales en faveur, notamment de la classe moyenne, des jeunes et des couches défavorisées, qui semblent gagnés par l'impatience. Le gouvernement sera appelé à déployer des efforts sur plusieurs chantiers à mettre en œuvre afin de réduire les inégalités sociales et d'atténuer les disparités en termes de développement local. Au rang des mesures phare et prioritaires, dans le cadre du PLF-2019, en plus de la réalisation des réformes en suspens dans différents secteurs, le gouvernement sera tenu de garantir la pérennisation des ressources. Ainsi, l'orientation sociale donnée par le Président Bouteflika à la prochaine loi de finances était attendue. Elle s'inscrit en effet dans le cadre du programme du Chef de l’État, qui accorde un intérêt particulier à la situation sociale du pays. En fait, il n’a pas cessé d’appeler le gouvernement à promouvoir des politiques sociales, à accélérer le développement en accordant plus de cohérence aux stratégies sectorielles qui ont permis à l'économie algérienne de connaître une dynamique positive, ces dernières années, malgré les difficultés financières induites par la chute des cours du pétrole.

Farid Bouyahia