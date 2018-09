usine de « Legrand Electric » : Le projet au stade de la réflexion

«Legrand Electric» a célébré comme il se doit ses dix ans de présence en Algérie. Une décennie au cours de laquelle, le géant mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a développé ses activités, même si l’ouverture d’une usine de fabrication tarde à voir le jour. «C’est vrai que c’est une option qui nous intéresse, eu égard au potentiel du marché algérien, mais nous sommes cependant au stade de la réflexion.

Pourquoi pas dans un proche avenir», a indiqué, à ce propos, le PDG du groupe, en marge d’une cérémonie organisée, jeudi à Alger. Pour Benoit Coquart, et en attendant la concrétisation du projet, «Legrand Electric» reste une entreprise «reconnue» par la qualité de ses produits et ses performances, et elle est, selon lui, «synonyme» de technologies, de savoir-faire et d’innovation.

«En Algérie, nous assurons la disponibilité d’une centaine de familles de produits, et notre part de marché demeure importante, même si celle-ci diffère d’un pays à un autre», a-t-il souligné, non sans insister sur l’importance des TIC. «L’évolution est inéluctable afin de répondre aux attentes des professionnels et des particuliers», a expliqué le PDG de «Legrand Electric», fondé, pour information, en 1904. Spécialisée dans tout ce qui a trait à l’électricité (montage, assemblage de matériel), l’électronique et autres installations industrielles, matériels ou fournitures, l’entreprise a «su s’adapter» aux évolutions du marché.

«Le groupe accompagne aujourd’hui la révolution connectée des bâtiments», fait remarquer Coquart. Au premier semestre de cette année, le groupe a enregistré une hausse de 11,8% de son chiffre d’affaires, tiré par une solide croissance organique (+5,2%) et l’accroissement du périmètre de consolidation (+13,6%), partiellement compensés par un effet de change défavorable (-6,5%).

Idem pour le résultat net qui a connu une augmentation de 23,3%. Les prévisions soutiennent que la croissance extérieure se poursuivra dans les prochaines années. «Legrand Electric» compte à son actif de nombreuses initiatives d’innovation et de croissance, et le lancement de nouveaux produits.

S. A. M.