Grand angle : Difficile, dites- vous ?!

lAlors que son ambassadrice à l’ONU a annoncé mardi dernier, que le plan de paix préparé par les deux conseillers du président américain à la Maison Blanche est prêt et qu’il aurait été «minutieusement préparé», suggérant ainsi que rien n’a été omis ou laissé au hasard, jeudi le président Donald Trump a reconnu qu'aboutir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens était une tâche difficile. «Toute ma vie, j'ai entendu que c'était l'accord le plus difficile qui soit à conclure, et je commence à croire que c'est peut-être bien le cas», a-t-il déclaré. Par cette déclaration, Donald Trump cherche sans nul doute à préparer l’opinion à l’idée de son échec, assuré, sur ce dossier, lui qui au début de son mandat avait fait preuve d’un certain optimisme, se disant persuadé qu’il allait réussir là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. «Honnêtement, c'est peut-être moins difficile que ce que les gens pensent depuis des années », avait-il lancé quelques mois après avoir pris possession du Bureau ovale. Mais c’était avant qu’il ne soit rattrapé par les lobbyistes qui ont vite fait de le recadrer et de le remettre dans le «droit chemin». Et le président ne s’est plus fait prier pour satisfaire à leurs exigences. A telle enseigne qu’il ira à contre courant de tout ce que la diplomatie américaine avait fait durant des décennies pour parvenir à un accord de paix au Proche Orient. Deux décisions importantes marquent ce revirement, si tant est, il est juste de le qualifier de la sorte. La première a été prise en décembre dernier lorsqu’il a signé le transfert du siège de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à El Qods. Une mesure par laquelle Washington a scellé la reconnaissance de cette ville comme la capitale d'Israël. La seconde est l’annulation de l’aide américaine destinée à l’agence de l’ONU pour les refugiés palestiniens. Et ces deux décisions ne sont pas les seules à avoir été prises. Elles ont eu pour conséquences d’acculer les Palestiniens et de les pousser à rejeter désormais la médiation de Washington dans leur conflit avec les Israéliens. Elles ont aussi suscité la consternation de la communauté internationale qui œuvre au règlement du conflit palestino-israélien sur la base des résolutions prises par l’ONU. En fait, ce que peut-être les «conseillers» ont omis de dire au président américain ou ce qu’il refuse d’entendre tout simplement, c’est que si l’accord lui semble aujourd’hui difficile à conclure, c’est parce que l’on cherche à faire accepter aux Palestiniens un document qui bafoue leurs droits les plus élémentaires et ne tienne compte que des intérêts israéliens.

Nadia K.