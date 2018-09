Syrie : Raids russes sur Idleb, et sommet décisif à Téhéran

Des raids russes ont visé hier des positions terroristes et rebelles dans la province d'Idleb, faisant deux morts dans l'ultime grand bastion de terroristes de Syrie, dont le sort devait être discuté hier à Téhéran. Les présidents iranien et russe, devaient retrouver hier à Téhéran leur homologue turc, pour évoquer le sort de la province d'Idleb, sous la menace d'une offensive de l’armée régulière syrienne qui masse des renforts aux abords de cette région frontalière de la Turquie, dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis plusieurs jours déjà, Les forces syriennes procèdent à des tirs d'artillerie sur le secteur, tandis que l'aviation russe a mené des raids sporadiques. Vendredi, des raids russes ont visé des positions de Hayat Tahrir al-Cham, l'organisation terroriste créée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda qui domine Idleb, ou encore celle d'Ahrar al-Cham, puissant groupe rebelle islamiste, selon la même source. Les cibles visées se trouvent près de la localité de Hobait, dans le sud-ouest d'Idleb, non loin de la ligne de démarcation entre territoire insurgé et secteur gouvernemental. Un combattant d’Ahrar al-Cham a été tué et 14 autres blessés. Au volet diplomatique, la rencontre entre le président iranien Hassan Rohani et ses homologues Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan devait avoir lieu hier après-midi dans la capitale iranienne, quelques heures avant une réunion du Conseil de sécurité convoquée par Washington sur la situation à Idleb. Damas, Moscou et Téhéran doivent cependant tenir compte de la position de la Turquie, qui dispose de troupes à Idleb et craint un afflux massif de réfugiés sur son territoire. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a rappelé vendredi matin la position russe selon laquelle "une liquidation totale et définitive des terroristes sur tout le territoire de la Syrie est nécessaire". Ankara, qui dit craindre un "massacre", a affirmé qu'elle allait tenter à Téhéran d'empêcher un assaut. Selon un journal turc, elle doit soumettre un plan prévoyant l'évacuation des groupes armés d'Idleb. Aux termes de ce plan rapporté par le quotidien progouvernemental Sabah, douze "groupes armés", dont HTS, qui domine 60% de la province, devront déposer les armes. Quelque trois millions d'habitants vivent dans la province d'Idleb et les quelques poches insurgées dans les provinces voisines de Hama, Alep ou encore Lattaquié, selon l'ONU. Près de la moitié sont des déplacés. Mercredi, les Nations unies ont mis en garde contre un "bain de sang" à Idleb, craignant qu'une offensive ne provoque une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite depuis le début du conflit syrien.

M. T. et agences