Le Paraguay décide de transférer son ambassade d'El Qods occupée vers Tel-Aviv : La présidence palestinienne salue la décision

Cette décision est conforme aux résolutions de la légitimité internationale, a commenté la présidence palestinienne dans un communiqué. Elle est le résultat d'intenses efforts déployés par la diplomatie palestinienne pour expliquer les conséquences du transfert des ambassades à El Qods sur le processus de paix au Moyen-Orient et sur l’établissement d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods pour capitale, a ajouté la même source. La décision a été prise par le gouvernement du nouveau président Mario Abdo Benitez, qui a pris ses fonctions à la mi-août, afin de "contribuer à l'intensification des efforts diplomatiques régionaux et internationaux dans le but de parvenir à une paix élargie, juste et durable au Moyen-Orient", a déclaré le chef de la diplomatie paraguayen, Luis Alberto Castiglioni, dans un communiqué. Dans la foulée, Israël a annoncé la fermeture de son ambassade à Asuncion. Rappelons que ce transfert intervient moins de quatre mois après un premier transfert illégal de l’ambassade à la ville sainte effectué par l'ancien président Horacio Cartes.

Pour sa part, la Ligue arabe a aussi salué cette décision. "La décision du Paraguay est une étape sur le bon chemin qui répond aux résolutions légitimes internationales", a déclaré Saeed Abu Ali, secrétaire général assistant de la Ligue arabe pour les terres arabes et palestiniennes occupées. Juste après, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné le rapatriement du représentant israélien au Paraguay et la fermeture de son ambassade. Le Paraguay pense que le statut d'El Qods occupé devrait être négocié entre les parties concernées, a expliqué M. Abu Ali.

Par ailleurs, la commission palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers a appelé jeudi les autorités de l'occupation israéliennes à cesser les violations infligées aux journalistes palestiniens et à mettre fin à la politique de détention, a rapporté jeudi l'agence de presse WAFA. A travers sa politique de détention à l'encontre des journalistes, l'occupant israélien cherche à museler la presse palestinienne et à restreindre sa liberté, a indiqué la commission qui fait observer qu'une vingtaine de journalistes est retenue en détention administrative dans les geôles israéliennes dans des conditions très difficiles en violation du droit international. La commission relève en outre que certains journalistes ont été condamnés à de lourdes peines alors que plusieurs autres ont été pris pour cible par l'armée israélienne au moment où ils accomplissaient leur devoir de dénoncer les crimes humanitaires de l'occupant israélien.



La Ligue arabe condamne



La Ligue arabe a condamné mercredi la décision de la Cour suprême israélienne de démolir le village de Khan al-Ahmar à l'est d'Al Qods occupée. Dans une déclaration à la presse, le secrétaire-adjoint de la Ligue arabe chargé des affaires palestiniennes, Said Abou Ali, a qualifié cette décision de "crime de guerre" et de violation du Droit international. Cette décision témoigne de la volonté de l'occupation israélienne de démolir le village et de déplacer sa population sans aucune considération pour les droits du peuple palestinien, a martelé M. Abou Ali. "Le verdict est une nouvelle preuve que la Cour suprême israélienne n'est qu'un outil de l'occupation utilisé pour mettre en £uvre sa politique de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien", a-t-il ajouté. Plutôt dans la journée, l'instance israélienne avait autorisé la démolition du village palestinien de Khan al-Ahmar, faisant ainsi fi des appels de la communauté internationale pour empêcher sa destruction. Dès la levée de la mesure judiciaire suspensive, prévue "sous sept jours", les autorités israéliennes pourront donner le feu vert à une démolition de Khan al-Ahmar, en termes du verdict prononcé.

Arrestations et détentions arbitraires



Sur le terrain, sept Palestiniens dont un enfant ont été arrêtés jeudi par les forces de l'occupation israélienne dans différentes régions relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon le Club du prisonnier palestinien, trois à Beitlehem, un à Jénine, un à Qalqilya, un à Al-Khalil et un à Al-Qods occupée. Dans la nuit de mercredi et durant la journée du jeudi, vingt-et-un autres palestiniens ont été interpellés dans la même région, selon Wafa, citant le Club prisonnier palestinien. Mercredi, vingt-trois Palestiniens dont deux mineurs été arrêtés également en Cisjordanie occupée.

Egalement, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés au village Ras Karkar, lors de la dispersion par les forces d'occupation israéliennes d'une marche pacifique contre des colons qui tentaient de s'emparer de leurs terres agricoles. Mardi encore, Wafa a rapporté que dix autres Palestiniens dont un photographe de l'agence ont été arrêtés, et neuf autres dont une adolescente de 16 ans, arrêtés deux jours auparavant. Le nombre global des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes a atteint les 6.000 jusqu’au 31 juillet dernier, dont 53 femmes et 300 enfants. Au cours du premier semestre de l'année en cours, pas moins de 3.533 Palestiniens des territoires occupés ont été arrêtés par les forces de l'occupation israélienne dont 651 enfants, 63 femmes et 4 journalistes, selon le bilan des institutions palestiniennes des prisonniers et des droits de l’Homme arrêté au 30 juin dernier.

R. I.