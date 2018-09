Après la publication d’une tribune anonyme visant Trump : La Maison-Blanche dans la tourmente

La Maison-Blanche se trouve depuis mercredi en plein crise politique après la publication d’une tribune anonyme d’un haut responsable de l’administration américaine dénonçant la gestion «néfaste» du Président Trump. Le texte appelant à protéger les États-Unis des «pires penchants» du Président américain, a suscité l’ire de la Maison- Blanche. Sa publication intervient au lendemain de la parution dans les colonnes du Washington Post des extraits d’un livre incendiaire de l’éminent journaliste Woodward, dans lequel il dépeint le portrait d’un président «incontrôlable» que ses conseillers tentent souvent de contenir. Selon CNN, la tribune explosive est «sans précèdent dans l’histoire des États-Unis», dans la mesure où elle pourrait pousser le locataire de la Maison-Blanche à se comporter une fois encore d’une manière incontrôlable. CNN est allé jusqu’à qualifier la publication de la tribune de «première partie d’une tentative de renverser le président». L’auteur anonyme de ce texte, intitulé «Je fais partie de la résistance au sein de l’administration Trump», a tenu à expliquer qu’il ne cautionnait pas la démarche de l’opposition démocrate, mais qu’il était motivé par le souci de protéger les États-Unis du comportement de son président. «Pour être clair, notre (action) n'est pas de la résistance populaire de la gauche. Nous voulons que l’administration réussisse, nous estimons que plusieurs de ses politiques ont déjà rendu l’Amérique plus sûre et plus prospère», souligne l’auteur. «Mais nous croyons que notre premier devoir est envers ce pays, le président continue d'agir d'une manière qui nuit à la santé de notre république», relève-t-il. Le témoignage accablant de ce responsable évoque un président «immoral», dont l’instabilité a poussé son entourage à penser à faire valoir le 25e amendement de la Constitution des États-Unis qui permet d’écarter un président en exercice pour incapacité d’exercer les pouvoirs et les responsabilités de la fonction. «Trahison», a riposté le président américain dans un premier tweet, en affirmant que le New York Times devrait livrer le nom de l’auteur anonyme. «Le Times a pris aujourd’hui l’initiative singulière de publier une tribune anonyme, nous l’avons fait à la demande de l’auteur, qui est un haut responsable de l’administration Trump, dont nous connaissons l’identité et dont le poste serait compromis s’il est divulgué», a expliqué le New York Times, dans les précisions accompagnant cette tribune. Jeudi, les spéculations de la presse américaine sur l’identité de l’auteur vont bon train. CNN avance 13 noms de hauts responsables de l’administration Trump qui auraient pu franchir le pas et dénoncer ouvertement la gestion du président Trump. Le Newsweek cite, de son côté, six noms tous faisant partie de l’entourage du président, dont le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le secrétaire à la défense James Mattis, le chef de cabinet de la Maison-Blanche John Kelly, le directeur du renseignement national Dan Coats, et le chef du département de la justice Jeff Sessions. Kellyanne Conway, proche conseillère du président Trump, a minimisé jeudi, dans une déclaration à Fox News, les spéculations pesant sur l’entourage de Trump, en indiquant que l’auteur pourrait être parmi les centaines de personnes occupant des postes de haute responsabilité dans l’administration américaine.