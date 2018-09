Accords commerciaux UE - Maroc : M. Sidati critique le parti pris d’une eurodéputée

Le ministre sahraoui Délégué pour l’Europe, Mohammed Sidati, a indiqué hier que les propos tenus par l’eurodéputée Patricia Lalonde, qui conduit, au nom du Parlement européen, une mission dans les territoires sahraouis occupés, «sortent de la neutralité qui devrait être la sienne en sa qualité de Rapporteur», et incitent à approuver l’extension des accords commerciaux UE - Maroc au Sahara occidental.

L’eurodéputée Patricia Lalonde, avec une délégation de la Commission INTA (Commission du commerce international du Parlement européen), a visité récemment Dakhla et El- Aâyoun, deux villes du Sahara occidental occupé. «Dans des déclarations publiques, Mme Lalonde aurait encouragé l’extension des accords commerciaux UE-Maroc au territoire sahraoui illégalement occupé par le royaume marocain», parlant d’un prétendu «incontestable développement socio-économique dans la région» et de projets «qui créent de l’emploi pour les jeunes locaux», a souligné M. Sidati. Réagissant au parti pris de la Française Patricia Lalonde dans ses propos, M. Sidati a souligné que cette eurodéputée «aurait soigneusement évité de se référer au consentement demandé du peuple sahraoui, condition pourtant préalable à toute possibilité d’accord touchant le Sahara occidental, territoire que la Cour de Justice de l’UE considère expressément comme séparé et distinct du territoire du Maroc». Le diplomate sahraoui a souligné que les propos de Mme Lalonde, reproduits par la presse marocaine, «s’inscrivent, en outre, dans la même logique que ceux tenus par le Commissaire Pierre Moscovici devant le Parlement européen, à la veille de la visite de la délégation INTA», qui «incitent à approuver l’extension des accords UE-Maroc au Sahara occidental, en violation totale des arrêts émis par la Cour de Justice de l’Union européenne». «Les propos de Madame Lalonde du genre +il n’est pas possible de mettre un frein à un développement économique dans une région qui en a besoin+, préjugent de la tonalité du rapport à venir et sortent de la neutralité qui devrait être la sienne en sa qualité de Rapporteur», a soutenu M. Sidati.



La Commission nationale sahraouie des droits de l’homme condamne la répression de la torture dans les territoires sahraouis occupés



«Nous condamnons les formes de répression, de torture physique et verbale commises par les autorités d’occupation marocaines contre les citoyens sahraouis participant aux manifestations pacifiques pour réclamer le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, et contre le pillage illégal des ressources naturelles de leur pays», a déclaré la commission dans un communiqué, repris par l’agence sahraouie SPS. Elle a «fermement» condamné la répression des manifestations pacifiques organisée par les citoyens sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental. La commission a exprimé sa solidarité avec tous les citoyens sahraouis dans les territoires sahraouis occupés, et son soutien à leurs revendications légitimes à l’autodétermination et à l’indépendance. La CONASADH a en outre appelé tous les organes et les organisations internationales des Nations unies à exercer des pressions sur le gouvernement marocain afin de respecter ses engagements internationaux, notamment dans le domaine des droits de l’homme, et d’œuvrer pour la création d’un mécanisme onusien indépendant pour surveiller et rapporter la situation des droits de l’homme au Sahara occidental.