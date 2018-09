Dans la LUCARNE : Belmadi et le spectacle

Nous ne sommes encore qu'au début de la saison sportive 2018/2019 et déjà, les observateurs relèvent que notre championnat national, au niveau de son élite, est loin d'être emballant. Certains, plus durs dans leurs appréciations, peuvent passer le rubicond et dire qu'il est soporifique, frisant l'ennui. Vous pouvez ramener un "bébé" au stade. Il pourra s'endormir presque aussitôt, même s'il est insomniaque. Il faut dire qu'on est en train de demander l'impossible alors que nos joueurs, sur les différents terrains de football, ne font pas d'efforts pour s'améliorer et élever le niveau d'un championnat national d'élite qui engloutit, chaque année que dieu fait, des milliards pour un tel résultat. D'ailleurs, ce dernier est ce qui compte aux yeux des présidents de clubs, entraîneurs et surtout les joueurs. Cette situation devient, avec le temps, des plus intenables. Il n'y a que la "gagne" qui est intéressante. Le reste, ce n'est pas l'essentiel qui fait fonctionner leurs clubs respectifs. S'ils dépensent beaucoup d'argent grâce aux contribuables, ce n'est pas grave du moment que leur équipe remporte, sur le terrain, ses matches. C'est le moyen le plus approprié pour calmer l'environnement direct du club et partant ramener le calme et la tranquillité au sein de l'équipe. Face à cette faiblesse dans la "production du beau jeu", on ne fait que détourner les gens de la raison pour laquelle ils sont présents au stade, du fait que le grand absent, c'est le spectacle. Pourtant, tout le monde veut que le sélectionneur national, désormais, Belmadi, convoque des joueurs issus du championnat local. Pour cela, il doit se déplacer sur place pour suivre notre championnat national. Il a eu à être présent pour suivre quelques matches comme PAC-OMédéa, MCA-ESS (Ligue des champions d'Afrique). Il n'a pas pu voir tous les matches. Néanmoins, et à travers les quelques matches auxquels il a pu assister, on peut dire que le bonhomme est resté sur sa "faim". Il n'a rien trouvé avec quoi il peut "tuer" le temps qui passe. Suite à sa déclaration lorsqu'il affirmé que le "spectacle en Ligue1 est pauvre". Après MCA-ESS, en Ligue des champions africaine, il avait dit : "on n'avait pas l'impression qu'il s'agissait d'un match pour une qualification en Ligue des champions d'Afrique."

Le constat de Belmadi après son contact avec le championnat national de Ligue1 est vraiment renversant. Il l'a fait sans "prendre de gants". Il a mis sur la pauvreté du spectacle. C'est-à-dire qu'il n’y a rien à espérer quant à la présence de joueurs issus de ce championnat en équipe nationale. Face à cela, il a affirmé que pour ce stage, il avait ramené les meilleurs, capables de lui donner la victoire face à la Gambie. C'est-à-dire que s'il n'a pas convoqué des joueurs locaux, c'est à cause du fait qu'il n'a pas été intéressé par ceux qu'il a eu la chance de voir sur le terrain. Toutefois, il n'a pas caché son souhait de ne pas fermer la porte à quelques talents qui peuvent émerger à l'avenir. Il faut dire que nos clubs doivent élever le niveau s'ils veulent voir leurs joueurs faire partie de la sélection nationale. C'est le meilleur moyen pour que leurs joueurs soient valorisés et peut-être intéressés des clubs étrangers. Pour le moment, il n’y a que quelques clubs du golfe qui sollicitent nos joueurs. C'est déjà une très bonne chose. Car dans un passé récent, les saoudiens avaient un faible pour les joueurs brésiliens. Il n'y a que le travail qui peut insuffler un "sang neuf" à notre football et nos supporters tomber sous le charme de notre championnat. Par le travail, tout est du domaine du possible !

Hamid Gharbi