Gambie-Algérie : Les verts visent le plein

Les algériens qui sont à Banjul, capitale de la Gambie, sont prêts pour affronter leurs adversaires dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun.

Les nôtres, comme on le sait, avaient quitté l’Aéroport Houari-Boumediène à bord d’un vol spécial d’Air Algérie. Tous les joueurs sont gonflés à bloc pour ne pas revenir bredouille au pays. C’est vrai qu’entre la première journée et le match officiel contre le Togo de Claude Leroy et cette deuxième journée, plus d’une année s’est écoulée.

C’est cela l’Afrique. Malgré l’élection d’un nouveau président, le malgache Ahmad Ahmad, les choses ne semblent pas évoluer comme l’auraient souhaité tous les africains. Hormis quelques «réformettes», on donne l’impression que rien ou presque n’a changé. Les verts joueront, l’après-midi, à une heure (17h30) où le soleil est encore très présent. De plus, l’humidité a atteint un taux presque de plus de 90%.

C’est beaucoup pour une équipe qui ne connaît pas de telles conditions de jeu. Même ceux qui avaient une certaine expérience de l’Afrique peuvent éprouver les pires difficultés pour s’en sortir «sans casse».

Les nôtres avaient eu à se mesurer à cette formation et rien ne fut facile. De plus, elle est composée essentiellement de joueurs évoluant dans les différents champions européens. Sur les 17 joueurs convoqués par le belge Saintfiet, trois d’entre-eux n’ont pas répondu à l’appel pour des raisons diverses.

La Gambie, comme l’Algérie d’ailleurs, a désigné un nouvel entraîneur pour prendre en main la sélection. C’était au mois de juillet dernier. Il s’agit de l’ex-international belge Saintfiet. Ce dernier fera tout pour permettre à cette équipe gambienne de renouer avec la gagne, puisque leur dernier succès remonte à 2013. Il est certain que ce nouveau coach veut « piéger » les Fennecs en tentant de renouer avec les victoires, même s’il sait que ce ne sera pas facile du fait que Belmadi veut, lui aussi, entamer sa mission par un succès. Notre compatriote est persuadé que cette empoignade ne sera pas de tout repos, eu égard aux conditions climatiques qui ne seront nullement faciles. D’ailleurs, parmi les consignés prodiguées à nos capés, « il ne faut pas trop garder la balle, mais aussi s’hydrater comme il se doit afin de bien tenir le coup ». On a aussi parlé beaucoup sur l’état de la pelouse. Finalement, elle est dans des conditions très acceptables du fait qu’elle est « jouable », puisque la balle circule agréablement bien. De ce côté-là, il n’y a pas de problème. Il reste de savoir si nos sélectionnés vont tenir physiquement devant cette équipe gambienne.

Certes, elle ne s’est pas qualifiée à une phase finale de la CAN. Mais dans la vie, il faut s’attendre à tout. D’où la prudence de Djamel Belmadi et son groupe. Il y a lieu de bien étudier l’adversaire et surtout se montrer efficace aux avant-postes. Il est certain que le fait que les joueurs de l’équipe nationale sont très motivés. Ils sont conscients des difficultés qui les attendent, mais leur « grinta » pourra, cette fois-ci, faire la différence. Ce qui n’était pas le cas dans un passé récent. Comme le message transmis aux joueurs lors de sa première réunion avec eux, on peut dire qu’il est passé « cinq sur cinq ». Par conséquent, il s’agit d’un point positif qu’il faudra fructifier par une tactique appropriée que seul Belmadi en a l’idée. Il certain que les observateurs sont optimistes pour voir l’EN d’Algérie majorer son pactole de trois précieux points comme elle l’avait fait en juin de l’année 2017 face au Togo, sur le score de 1 à 0 sous la coupe de Lucas Alcaraz.

Ce premier test pour Belmadi, tous les supporters de la sélection nationale aimeraient qu’il soit le plus positif et fructueux. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

H. G.

Arrivée de l'équipe nationale à Banjul

La sélection algérienne de football est arrivée à Banjul où elle affrontera son homologue de Gambie, aujourd’hui (17h30 heure algérienne), en match comptant pour la 2e journée (Gr.D) desqualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019. Conduite par le président de la Fédération algérienne (FAF), Kheireddine Zetchi, la délégation algérienne, forte de 48 personnes dont 24 joueurs, a atterri à l’aéroport de Banjul à 18h50 locales (19h50 algériennes).

Les coéquipiers du revenant Sofiane Feghouli (Galatasaray/Div.1 / turque) ont été accueillis à leur arrivée en terre africaine par Boualem Hacène, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès du Sénégal, de la Gambie et du Cap Vert.

Les Verts effectueront vendredi leur unique séance d’entraînement inscrite au menu de leur séjour gambien, au niveau du stade de l’Indépendance à Bakau à l’heure de match.

Lors de la journée inaugurale des qualifications, l’Algérie s’était imposée en juin 2017 face au Togo au stade de Blida (1-0), sous la conduite de l’ancien sélectionneur l’Espagnol Lucas Alcaraz.



Echos de Banjul —Echos de Banjul —Echos de Banjul

AMBASSADEUR :



Boualam Hacène, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie, auprès de la Gambie et du Cap Vert, avec résidence à Dakar (Sénégal), a rejoint ce jeudi Banjul pour accueillir la délégation algérienne, attendue à 19h30 (locale) dans la capitale gambienne, en provenance d’Alger à bord d’un vol spécial.

L’ambassadeur algérien s’est entretenu avec le manager général de la sélection Hakim Medane au niveau du lieu de résidence des Verts l’hôtel Ocean Bay.



INDIFFERENCE :



Si la presse algérienne accorde beaucoup d’importance au match de samedi, en témoigne la présence de journalistes des différents organes présents à Banjul, ce n’est pas le cas de la presse gambienne.

Cette dernière réserve peu d’espace à la rencontre dans ses journaux et se contente d’informations basiques.

SUPPORTER :



Contrairement aux précédents matchs en déplacement de l’équipe nationale, les supporters algériens ont brillé par leur absence pour le voyage en Gambie, à l’exception d’un seul fan : il s’agit de Houari, natif d’Oran et établi en France, attendu vendredi à l'aube à Banjul en provenance de Paris.

Il sera la seule voix samedi pour prêter main forte aux coéquipiers du revenant Ryad Boudebouz.



METEO :



Il a plu des cordes jeudi à Banjul, ce qui a fini par faire inquiéter le manager général des Verts, Hakim Medane, à deux jours du match : "Nous avons tout préparé pour le séjour de l’équipe Banjul, sauf que la pluie est venue nous surprendre", a-t-il indiqué.

Contrairement à la veille, la température est plutôt fraîche jeudi, mais avec un temps nuageux.



VIDEO :



Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a programmé une séance vidéo avec ses joueurs mercredi soir au Centre technique national de Sidi-Moussa, selon une source de la FAF. Cette séance de travail a permis aux Verts de décortiquer le jeu des Gambiens en visionnant un match disputé à domicile. Belmadi a insisté sur la nécessité de respecter les consignes pour gagner ce match.



HYGIENE :



Youcef Ouznali, médecin vétérinaire qui accompagne tout le temps le manager général Hakim Medane pour la préparation du séjour des Vert avant chaque match, est très à cheval en matière du choix et de l’hygiène alimentaire. A Banjul, il s’est déplacé pour voir de visu notamment les abattoirs de la viande halal vendue sur place.