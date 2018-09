Arbitrage-LRF de Constantine : Plus de 140 arbitres de football au test d’évaluation

Au total, 142 arbitres centraux et assistants ont pris part au test d’évaluation physique, lancé jeudi dernier au stade d’Aïn M’lila (Oum El Bouaghi) en prévision du championnat de football de ligue régionale "Est" saison 2018-2019, a indiqué le président de la commission d’arbitrage auprès de la ligue régionale de football (LRF) de Constantine. Cet examen, qui se poursuivra jusqu’à samedi prochain, a concerné 57 directeurs de jeu et 85 arbitres assistants exerçant en ligue régionale "Est" de football qui regroupent les wilayas de Constantine, Mila, Sétif, Oum El Bouaghi et Skikda, a fait savoir Abdelhamid Seghiri. Il a également précisé que ce test s’inscrit dans le cadre du plan de travail de l’administration des arbitres visant à "gérer au mieux" les rencontres de football de ce championnat. S’agissant des directeurs de jeu, le test est réparti en plusieurs épreuves, à commencer par celle de la petite vitesse qui exige de parcourir une distance de 40 mètres en six (6) secondes (exercice à répéter 6 fois), a expliqué la même source. D’autres épreuves de vitesse, dont parcourir une distance de 75 mètres en 15 secondes et 25 mètres en 18 secondes sont au programme de ce regroupement régional, a-t-on détaillé. De leur côté, les arbitres de touche doivent réussir les exercices de ce test, à commencer par l’épreuve de la petite vitesse qui consiste à parcourir une distance de 30 mètres en 4,7 secondes (exercice à répéter 5 fois), a ajouté le même responsable. Le président du comité d'arbitrage a mis l'accent sur la nécessité de passer ces tests physiques, conformément aux normes internationales et ce afin de bien préparer les arbitres pour la prochaine édition du championnat de ligue régionale "Est".

Les arbitres centraux et les arbitres assistants qui n’ont pas pris part à cet examen ne peuvent pas diriger les matchs de ligue régionale de football, a-t-on noté soulignant que la LRF prévoit l’organisation "prochainement" d’autres tests d’évaluation physique.