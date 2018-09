JSK : Samy Slama enfin qualifié !

Fin du feuilleton Samy Slama. Le défenseur, arrivé cet été à la JSK, est officiellement qualifié. Le latéral gauche a dû attendre donc la 4e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis pour pouvoir faire ses grands débuts sous le maillot de la JSK.

En effet, ce n’est que mercredi que la JSK a reçu le certificat international de transfert (CIT) de son joueur, document indispensable à sa qualification. «C’est un réel soulagement ! Cela fait plusieurs semaines que j’attendais ce moment. Franchement, il me tardait de voir ce document arriver pour que je puisse être qualifié et commencer à jouer», a déclaré l’arrière gauche de la JSK.

Jeudi, la direction de la JSK s’est dépêchée de compléter le dossier de qualification de son joueur à la LFP et retirer dans la foulée sa licence.

Ainsi, Samy Slama est officiellement qualifié et pourra faire ses grands débuts dès ce mardi face au PAC à Tizi-Ouzou. «Il est vrai que je manque un peu de compétition, mais c’est à moi de bosser dur pour être prêt. La décision de me faire jouer ou non revient au coach à la fin», a déclaré Slama qui a l’avantage de la polyvalence. «Il est vrai que je peux jouer aussi bien à gauche que dans l’axe.

Comme je l’ai dit, c’est à moi de faire en sorte maintenant de confirmer et de renvoyer l’ascenseur aux supporters qui n’ont pas eu de cesse de me soutenir», dira-t-il à la fin.

Avec la qualification de Slama, Franck Dumas dispose désormais d’une carte de choix qu’il pourra sortir au moment voulu.

Le Franco-Algérien a montré de belles choses durant le stage d’intersaison. Il a joué aussi bien à gauche de la défense que dans l’axe. Initialement, Dumas voulait l’associer à Saâdou dans l’axe de la défense en championnat, mais sa non-qualification a fait qu’il a composé avec Tizi-Bouali jusqu’ici. Ce dernier a plutôt bien assuré jusqu’ici et de ce fait Slama constitue un véritable casse-tête chinois pour le coach des Canaris qui va devoir lui chercher un autre poste, ceci s’il ne décide pas de sacrifier Tizi-Bouali ou Chetti.

En attendant, les Canaris poursuivent la préparation en prévision de la réception du PAC au 1er-Novembre. Après deux matches nuls (JSS, MOB) et une victoire (USMBA), les Canaris entendent bien signer leur deuxième victoire de la saison et consolider leur place sur le podium.

Amar B.