CR Belouizdad : Le bras de fer Chettouf-Bouhafs se poursuit

Dernier scandale en date, les deux hommes en conflit annoncent, chacun de son côté, la tenue d’un conseil d’administration pour le 10 septembre prochain. Chettouf, qui avait annoncé la destitution du président la semaine dernière à l’occasion d’une réunion boycottée par les membres actionnaires, souhaite installer de nouveaux membres au niveau du CA et valider le plan d’action pour l’exercice actuel. De son côté, Bouhafs voudrait exposer, lui aussi, sa feuille de route pour la nouvelle saison. Les deux responsables ont tous les deux envoyé officiellement les convocations aux différents actionnaires. Une situation pour le moins délicate qui vient poser, de manière assez cruciale, la question de la légitimité. Le CRB se retrouve ainsi avec deux Conseils d’Administration et deux présidents de la SSPA. La semaine prochaine s’annonce houleuse dans la maison belouizdadie.

En prenant la décision de destituer Bouhafs, Chettouf, en sa qualité de premier responsable et porte-parole du CSA, à pratiquement agi en président de la société commerciale. Le Club Sportif Amateur est, pour rappel, l’actionnaire majoritaire de la SSPA, avec 75% des parts. Chettouf à profité de sa position pour mettre fin à la mission de l’ex-patron de la société commerciale, qui restera malgré tout actionnaire. De son côté, Bouhafs conteste la manœuvre du responsable du club amateur et décide de faire de la résistance. Il compte engager une action en justice pour contester la décision de son opposant.

Il pense avoir trouvé une faille juridique dans le procédé du président du CSA.

Pour que la décision du président de la SSPA soit statutairement légitime, elle doit recueillir l’aval de la majorité des actionnaires. D’autre part, la destitution doit se faire selon une procédure bien déterminée ; s’effectuer dans un cadre légal, en respectant un certain formalisme et qu’elle soit par ailleurs suffisamment motivée. Si les arguments pour justifier le geste de Chettouf ne manquent vraiment pas, il n’en demeure pas moins que la manière reste discutable. Pour rappel, le CRB qui croule sous les dettes et dont les joueurs réclament encore leurs salaires, a été contraint de déclarer forfait lors de la première journée de championnat, faute de frais d’engagement et d’assurance. L’intervention des autorités locales, qui ont débloqué la somme de 40 millions de dinars, a permis au Chabab de débuter la saison. Cependant, les situations financière et administrative sont loin d’être régler et l’équipe se trouve désormais prise en otage dans une véritable guerre de clans.

Rédha M.