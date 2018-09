Invités au tournoi « Bahia Foot » de la Radieuse : Noureddine Naybet, Khaled Badra et les camarades de Belloumi remercient Bouteflika

Les invités au tournoi de la Radieuse, que préside M. Kada Chafi, le Marocain Noureddine Neybet, ex-joueur de Deportivo La Corogne d’Espagne, et la star du football tunisien, Khaled Badra, ont rendu hommage aux responsables algériens, et à leur tête le Président Abdelaziz Bouteflika, pour les efforts consacrés à la jeunesse et à la réussite de l’expérience des stades de proximité. Ces espaces, qui permettent aux jeunes de pratiquer leur sport favori, le football. Surpris par l’accueil chaleureux, ils tiennent également à remercier les Algériens et leurs amis, les internationaux, Belloumi Lakhdar, Kouici, Magharia, Tasfaout et l’ex-sélectionneur de l’équipe nationale, Khalef Mahieddine, et ce en marge du tournoi «Bahia Foot» qui a connu un grand succès au stade Reguieg-Abdelkader de Maraval, dimanche et lundi derniers.