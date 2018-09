Le ministre espagnol des AE en Algérie : Poursuite du dialogue

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Josep Borrelli Fontelles, effectuera aujourd’hui une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue algérien, Abdelkader Messahel, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «A l'invitation de M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, M. Josep Borrelli Fontelles, ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, du Royaume d'Espagne effectuera une visite de travail en Algérie le 6 septembre 2018», a précisé la même source. Cette visite s'inscrit dans le cadre de «la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la concertation entre les deux pays et intervient dans le prolongement de la 7e réunion de Haut niveau qui a eu lieu à Alger» le 3 avril dernier, a ajouté la même source. A cette occasion, les deux parties examineront «l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment la coopération économique et commerciales et aborderont également les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la crise libyenne, la situation au Mali et au Sahel, le dossier du Sahara occidental, les perspectives de coopération euro-méditerranéennes, les relations euro-africaines ainsi que la situation au Proche-Orient», a souligné le communiqué du MAE.



L’ambassadeur reçu par MM. Bensalah, Medelci et Raouya



Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier au siège du Conseil, l'ambassadeur du royaume d'Espagne en Algérie, Santiago Cabanas, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue «l'excellence» des relations historiques, ainsi que des aspects de «la coopération fructueuse», souligne-t-on de même source.

Les deux parties ont réitéré l'attachement des deux pays à «consolider et promouvoir le partenariat», tout en tirant profit des potentialités et des opportunités qu'offrent les facteurs liés à l'histoire, aux relations existant entre les deux pays et à leur position «encourageante» en faveur de davantage de rapprochement et de coopération.

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a aussi reçu l'ambassadeur, a indiqué un communiqué du Conseil.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a également reçu l'ambassadeur. Lors de cette rencontre, il a été procédé à un échange de points de vue sur l’état de la coopération entre l'Algérie et l'Espagne et ses perspectives. A cet effet, M. Raouya a fait état de sa «satisfaction» quant au déroulement des actions inscrites au titre des projets menés actuellement au niveau du ministère des Finances (modernisation du marché des valeurs de l’Etat, modernisation du système de paiement du Trésor...) dans le cadre du fonds de conversion de la dette entre l'Algérie et l'Espagne.