M. Ouyahia reçoit le Haut Représentant de l’UA pour les relations avec l’UE post-2020…

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier, le Haut Représentant de l’Union africaine pour les relations Union européenne-UA post-2020, Carlos Lopez. La rencontre a eu lieu en marge du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) auquel M. Ouyahia représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre a donné lieu à un échange de vues sur la position africaine commune qui doit servir de socle de référence pour la partie africaine dans le cadre de ses discussions avec l’UE, ainsi que sur les négociations qui devront aboutir à un renouvellement de l’Accord de partenariat Afrique-Caraïbe-Pacifique post 2020. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



… et les chefs d’entreprises chinoises présentes en Algérie



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 3e Forum sur la coopération sino-africaine, a aussi reçu, les chefs d’entreprises chinoises présentes en Algérie dans l'objectif de procéder à une évaluation des projets en cours de réalisation en Algérie, en partenariat entre l’Algérie et la Chine. Il s’agit, entre autres des représentants d'entreprises chinoises, de l’entreprise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) qui assure la construction de la Grande Mosquée d’Alger. L’accent a été mis, à cet effet, sur l’importance du parachèvement de ce projet dans les délais requis, rappelant aussi que cette société est également impliquée dans le projet du Port Centre. Avec le chef de l’entreprise China International Trust Investment Corporation (CITIC) engagée dans la réalisation du projet d’exploitation et de transformation du phosphate dans l’Est du pays, M. Ouyahia a mis en exergue «la dimension stratégique» de ce projet, en ce qu’il est de nature à «apporter une contribution substantielle à l’économie nationale». Le président de l’entreprise CITIC a, dans ce cadre, réitéré tout l’intérêt porté à ce projet important tout comme l’engagement de l’entreprise pour sa réalisation. M. Ouyahia a également reçu le président de l’entreprise chinoise China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) présente dans différents programmes de construction, notamment d’infrastructures routières et ferroviaires. Les discussions ont porté sur la réalisation des projets en cours ainsi que sur la mise en place de partenariats avec des sociétés algériennes.

À rappeler que M. Ouyahia avait souligné dans son allocution au 3e FOCAC que «la contribution des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement est supérieure à 10 milliards de dollars chaque année».

Ces audiences se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.