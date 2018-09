Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été reçu par le président chinois, Xi Jinping, auquel il a remis un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'Etat se félicite de la qualité «exceptionnelle» des relations algéro-chinoises. Au cours de son séjour à Pékin où il a pris part aux travaux du Sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, en qualité de Représentant du Président de la République, le Premier ministre a été reçu par le président chinois, Xi Jinping, auquel il a remis un message du Président Bouteflika, dans lequel le Chef de l'Etat «se félicite de la qualité exceptionnelle des relations algéro-chinoises et réitère son engagement pour leur renforcement au bénéfice des deux pays et des deux peuples».

Le président Xi Jinping s'est félicité de l'état des relations algéro-chinoises «encadrées par le partenariat stratégique global et des réalisations de la coopération bilatérale dans divers domaines». Il a également marqué «l'intérêt qu'il porte personnellement au renforcement et à l'élargissement de la coopération entre les deux pays». Le chinois s'est félicité, également, de l'adhésion de l'Algérie à l'initiative de «la ceinture et la route».

M. Ouyahia a, par la même occasion, félicité le président chinois pour «le succès du 3[ Sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui a été marqué par l'adoption de la déclaration de Beijing et d'un plan d'action pour la période 2019-2021». À cet égard, il s'est félicité des huit initiatives annoncées par le président chinois avec «un concours financier substantiel sur les trois prochaines années, en ce qu'elles constituent, une fois de plus, un témoignage éloquent de l'engagement de la Chine pour contribuer au développement de l'Afrique».

Le Premier ministre a également exprimé sa «satisfaction quant à la qualité des relations algéro-chinoises qui connaissent un renforcement continu à la faveur de la mise en œuvre du partenariat stratégique global, signé en 2014 par le Président Abdelaziz Bouteflika et le président Xi Jinping». Dans ce cadre, il s'est félicité de «l'intérêt porté par la Chine et les entreprises chinoises aux vastes programmes et projets de développements en Algérie, dont le projet du port centre et celui de transformation et d'exploitation du phosphate dans l'Est du pays».

Le président chinois a chargé M. Ouyahia de transmettre ses «chaleureuses salutations» au Président de la République ainsi que ses vœux de «bonheur et de progrès au peuple algérien ami». L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.