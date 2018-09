Forum sur la coopération sino-africaine : Volonté partagée d’aller de l’avant

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que le 3e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tient à Pékin (Chine), constituait «une bonne opportunité», pour consolider le partenariat stratégique entre les deux parties, et conforter la paix et le développement «au service du destin commun entre la Chine et les pays africains».

Dans une contribution parue dans un numéro spécial de la revue China Investment, à l'occasion du 3e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le Président Bouteflika a précisé que les réalisations accomplies ces trois dernières années, en application des recommandations du 2e Sommet tenu à Johannesburg en 2015, «traduisent clairement la ferme volonté de la Chine et des pays africains d'instaurer un modèle efficace de partenariat Sud-Sud».

Dans ce cadre, le Président Bouteflika a mis en avant «la place privilégiée» qu'occupe le continent africain dans les deux initiatives chinoises «la ceinture et la route» et le concept de «la communauté du destin commun de l'humanité», ajoutant que cela vient «en prolongement des relations d'amitié historiques qui lient la Chine aux pays africains et reflète les résultats concrets réalisés par les deux parties depuis l'instauration du FOCAC en 2000 dans divers domaines».

Construire une communauté du destin commun de l'humanité et réaliser «le vivre ensemble en paix» proposé par l'Algérie, exige «la conjugaison des efforts de tous les pays pour instaurer une paix durable de par le monde, basée sur la justice et le dialogue entre les cultures et les civilisations», a-t-il souligné. Dans ce cadre, le Chef de l'Etat a indiqué que la proposition algérienne «partage les mêmes objectifs que ceux auxquels le concept de construire une communauté du destin commun de l'humanité, présenté par le président chinois Xi Jinping en 2013 tend à réaliser et visant à édifier un monde ouvert, global, propre et beau, baignant dans la paix durable, la sécurité et la prospérité pour tous». «Le concept de la communauté du destin commun de l'humanité est à présent clair pour le monde entier, grâce aux explications apportées par le président chinois dans les fora internationaux ces dernières années», a ajouté le Président Bouteflika. «Nous sommes ravi de voir le concept chinois bénéficier d'un appui croissant de la communauté internationale, notamment à travers l'édition 2018 du Forum économique mondial qui a choisi pour slogan «Construire un avenir commun dans un monde fracturé» et les deux décisions du Conseil des droits de l'homme, ayant souligné récemment d'une manière claire la nécessité de construire la communauté du destin commun de l'humanité», a-t-il soutenu.

Le Président de la République a indiqué dans ce sens que la chose qui caractérise le concept «construire une communauté du destin commun de l'humanité» est le fait qu'il soit accompagné par des mesures «concrètes et opérationnelles», à savoir l'initiative «la ceinture et la route», devenue aujourd'hui «un grand espace de coopération afin de réaliser le développement commun entre les Etats, grâce aux mécanismes mis en place par le gouvernement chinois à cet effet, notamment pour l'encouragement des investissements et l'édification des infrastructures».

Concernant les relations sino-algériennes, le Chef de l'Etat a rappelé que les deux pays célèbrent cette année le 60[ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, ajoutant que cet évènement «est cher pour nous, de par ses nobles valeurs et ses profondes significations qui traduisent les relations historiques et solides marquées, toutes ces années, par l'excellence».



Perpétuer la tradition de la concertation et de la coordination lors des fora internationaux



Il a estimé, par ailleurs, que «l'Algérie et la Chine se sont imprégnées de la culture de la paix, de la solidarité et de la coopération, des valeurs qui les ont amené à perpétuer, durant de longues années, la tradition de la concertation et de la coordination des positions lors des fora internationaux, une tradition que moi ainsi que mon ami le président Xi Jinping, insistons sur la nécessité de la perpétuer, à travers la déclaration du partenariat stratégique global, signé en mai 2014».

«Nous sommes fiers que notre pays compte parmi les plus importants pays africains entretenant des relations vastes et solides avec la Chine, pays ami avec lequel nous partageons nombre de principes visant à consacrer la culture de paix et de cohabitation», poursuit le Chef de l'Etat qui a rappelé que les deux pays avaient célébré, le 16 mai 2018 et pour la première fois à l'instar des pays du monde, la Journée internationale du «vivre-ensemble en paix», adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU sur proposition de l'Algérie.

Le Président de la République a souligné que le principe du «vivre-ensemble en paix» était enraciné dans l'identité algérienne, rappelant que l'Emir Abdelkader, fondateur de l'Etat algérien moderne, en avance sur son époque, a donné des leçons à l'humanité en matière de tolérance entre les religions, de coexistence pacifique et de respect des droits de l'homme, en réservant un bon traitement aux prisonniers durant sa résistance contre le colonialisme français (1830-1847), outre son rôle primordial, lors de son exil à Damas, pour mettre fin aux conflits sectaires entre musulmans et chrétiens à Bilad El-Cham en 1860». «L'Algérie a œuvré, après l'indépendance, à mobiliser sa diplomatie au service de la paix dans le monde, en coordination et en collaboration avec tous les pays amis avec lesquels elle partage les mêmes aspirations», a soutenu le Président Bouteflika.

Le Chef de l'Etat a évoqué le rôle de l'Algérie dans la création de l'Organisation de l'Union africaine (OUA) en 1963 et le soutien des mouvements de libération en Afrique pour la décolonisation et la lutte contre la discrimination raciale, rappelant que l'Algérie a contribué avec succès dans sa médiation entre l'Iran et l'Irak en 1975, entre l'Iran et les Etats Unis d'Amérique dans l'affaire des otages en 1981 et entre l'Ethiopie et l'Erythrée en 2000.

Elle a également mis fin, ajoute le Président Bouteflika, à la guerre dans le Nord Mali, à travers la signature à Alger de l'accord de paix et de réconciliation le 1er mars 2015.