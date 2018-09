Vol Oran - Perpignan : L’enfant suspecté de choléra n’est pas porteur de la bactérie

L’enfant suspecté de choléra, qui était à bord d’un avion d’ASL Airlines assurant le vol Oran-Perpignan, n’est finalement pas porteur de la bactérie, a appris hier l’APS auprès du consulat d’Algérie à Montpellier.

Les examens établis au centre hospitalier de Perpignan ont confirmé l’inexistence de la bactérie chez l’enfant, âgé de 8 ans, qui a quitté l’hôpital, a-t-on précisé auprès de ses parents. Les passagers de l’avion de la compagnie française ASL Airlines avaient quitté l’aéroport de Perpignan et ont rejoint leurs domiciles. Selon la préfecture, les passagers ont quitté l’avion après une “désinfection des mains” et une prise de renseignement sur leurs adresses et identités afin de suivre l’évolution de leur état de santé. La chaîne C-News a précisé que c’est un membre du personnel navigant qui avait donné l’alerte en suspectant un enfant, âgé de 8 ans, “porteur de la bactérie”. Evoquant une fausse alerte, la chaîne a indiqué, citant l’agence régionale de santé, que l’enfant n’était pas porteur de la bactérie du choléra. Un foyer de choléra a été découvert début du mois d’août passé, touchant au 30 août, 74 cas dans quatre wilayas (Blida, Tipaza, Bouira et Alger).