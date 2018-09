Découverte d’une source de l’épidémie de choléra à Oued Beni Azza (Blida) : Les investigations se poursuivent

Une source «importante» de l’épidémie du choléra a été découverte, hier à Oued Beni Azza, dans la wilaya de Blida, a-t-on appris auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La bactérie du choléra (vibrion cholérique) s’est répandue au niveau de plusieurs points parcourus par Oued Beni Azza, favorisant la propagation de l’épidémie, précise-t-on de la même source, notant que les investigations se poursuivent pour la découverte d’autres sources de cette épidémie. Le ministère de la Santé, en collaboration avec les autres secteurs concernés, œuvre à la mise en place des mesures de prévention contre ce virus. Pour rappel, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, avait assuré mardi que la situation relative à l’épidémie du choléra était maîtrisée, tout en soulignant que le dispositif de prévention sera maintenu jusqu’à l’identification des causes réelles de cette épidémie actuellement circonscrite au niveau de la wilaya de Blida uniquement.