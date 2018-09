Communication : S’imprégner de l’ère du tout numérique

M. Djamel Kaouane visite le Centre national de documentation de presse d’images et d’information (CNDPI).

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a effectué hier une visite au Centre national de documentation de presse d'images et d'information (CNDPI), où il a tenu une séance de travail avec son directeur général, Mohamed Saïd Oussedik.

Le ministre a, à cette occasion, fait le tour des différents services, où «les documentalistes, techniciens et autres professionnels de la numérisation œuvrent à l’exécution des missions dévolues au Centre».

Le CNDPI est «un acteur important dans le dispositif médiatique algérien, car il est le lieu de la mémoire documentaire nationale», a rappelé le ministre, ajoutant que ses missions, «pour traditionnelles qu’elles soient, n’en nécessitent pas moins une adaptation continuelle des moyens et des compétences qui doivent sans cesse s’imprégner du développement de l’information et de la communication à l’ère du tout-numérique».

Cette visite «vient éprouver et conforter le processus professionnel qui articule les missions du CNDPI, lesquelles consistent à collecter, à conserver et à préserver l’ensemble du patrimoine scriptural, photographique et audiovisuel national».