Nouveau mode de développement économique : L’impératif du développement durable

Les travaux de la rencontre internationale de haut niveau sur l'environnement ont débuté, hier à Tallinn (Estonie), avec la participation de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a indiqué un communiqué du ministère. Dans une intervention intitulée «la gouvernance et les défis actuels», la ministre a mis en avant la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable 2017-2035 et le nouveau mode de développement économique hors hydrocarbures basé sur l'économie de recyclage et la valorisation des services des systèmes écologiques. La ministre a mis en exergue les efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur les changements climatiques et l'Accord de Paris ainsi que la plan national des modes de consommation et de production durable.

Par ailleurs, Mme Zerouati a évoqué la première édition du Prix du Président de la République qui sera remis le 25 octobre à l'occasion de la journée nationale de l'Arbre. Les travaux de cette rencontre ont été ouverts par le Premier ministre estonien, en présence de plusieurs ministres. Mme Zerouati aura des rencontres bilatérales avec plusieurs ministres portant sur les voies de coopération dans le domaine de l'environnement et du développement durable, ajoute la même source.