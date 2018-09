Lutte contre les constructions illicites à Oran : recours au centre de développement des satellites

Le Centre de développement des satellites de Bir El Djir (Oran) fournit aux autorités locales de la wilaya toutes les cartes permettant un suivi automatique et permanent des groupes d’habitat illicite et le contrôle de leur prolifération, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. Cette opération vise à dégager des solutions possibles permettant d'arrêter le phénomène de construction illicite à travers les communes de la wilaya à travers ce Centre qui fournit aux services de l’urbanisme des photos et des données pour élaborer des documents d’urbanisme. Cette décision a été prise lors d’une réunion présidée, mardi dernier à l’hémicycle de la wilaya, par le chef de l'exécutif Mouloud Chérifi dans le cadre de la démarche visant l'implication des universitaires et académiciens en vue de dégager des solutions susceptibles de prendre en charge le dossier de gestion des déchets domestiques et lutter contre l’extension des constructions illicites en prévision des Jeux méditerranéens 2021 qu’abritera Oran, a-t-on indiqué à la wilaya. Cette réunion a constitué une occasion propice pour «échanger les points de vue et bénéficier de l’expérience universitaire et recherches pour trouver des solutions efficaces à ce dossier de gestion des déchets et lutter contre l’habitat illicite en prévision de cet événement sportif important», a-t-on souligné. La même source a signalé l’intervention des représentants de l’université d’Oran1 «Ahmed-Benbella», de l’université d’Oran 2 «Mohamed-Boudiaf», du directeur du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran (CRASC) et du directeur du Centre de développement des satellites de Bir El Djir qui ont émis des propositions devant l’administration locale. Un état des lieux a été présenté sur les modalités de gestion actuelle des déchets et les problèmes rencontrés, surtout la révision de l’état actuel des bacs, l’étude pour les préserver en bénéficiant des expériences des universités et centres de recherche et laboratoires qui sont sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le wali d’Oran a insisté sur «la nécessité d’impliquer tous les acteurs entre autorités locales, société civile et médias à l’avenir en vue d'enrichir les propositions émises. Des chercheurs et experts devront les développer et présenter des résultats efficaces pour une gestion optimale des déchets domestiques de la ville d’Oran.