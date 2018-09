Logement promotionnel public : « Les lacunes soulevées par les bénéficiaires doivent être corrigées »

«Notre visite aujourd'hui est un message aux responsables pour qu'ils respectent leurs engagements. Il y a des lacunes à remédier à travers les moyens mis en place et la volonté, d'autant que les préoccupations des citoyens sont soulevées de manière civilisée». C’est en ces termes que s’est exprimé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, sur les lieux du chantier de réalisation des 600 logements promotionnels publics-LPP. M. Abdelwahid Temmar, qui effectuait une visite de travail et d'inspection à la cité Dermouche, située dans la commune de Bordj El Bahri, Alger, où il a vérifié de visu le taux de réalisation des raccordements en gaz et électricité aux citoyens bénéficiaires, a notamment insisté sur l’impératif de remédier progressivement aux lacunes enregistrées par les citoyens bénéficiaires de logements et de «respecter les engagements» pris dans ce sens. Sur place, le ministre s’est entretenu avec les représentants de la cité qui étaient visiblement satisfaits des efforts déployés en vue de combler les insuffisances constatés auparavant en matière de raccordements en eau, gaz et électricité. Mieux, encore, il est prévu de coordonner les efforts des bénéficiaires de ces logements avec les autorités locales en vue de garantir des parcelles de terrain destinées à la réalisation d’espaces de détente et de loisir au niveau de ces nouvelles cités. Lors de cette visite de travail et d’inspection, le ministre a salué le rôle des micro-entreprises oeuvrant dans le domaine de gestion des cités en termes de sécurité, de propreté et de maintenance, a rapporté l’APS, soulignant que le ministre de l'Habitat a exprimé sa volonté d'étendre cette expérience aux autres cités du pays. Grace à ces micro-entreprises, des postes d'emploi ont été créés à savoir agents de nettoyage et de maintenance.

M. Temmar qui s'est entretenu avec les représentants de ces entreprises sur les difficultés rencontrées sur le terrain a déclaré que les portes sont ouvertes pour recevoir leurs propositions et examiner les lois régissant le domaine de leur travail. Satisfait du travail fourni, le ministre a donné des instructions aux responsables de son secteur aux fins «d'organiser des rencontres avec les représentants des entreprises de gestion des cités et d'examiner la possibilité de vulgariser leur expérience dans les autres cités pour ainsi fournir de meilleurs services au citoyen et réduire la pression sur la commune en matière de sécurité, d'organisation, de propreté et de maintenance». Il convient de rappeler que cette visite d’inspection était en fait attendue puisque le ministre a fait savoir dernièrement, le 28 août dernier, que la prochaine visite à ces mêmes chantiers aura lieu avant le 5 septembre et ce, pour s'enquérir de l'application des instructions données et de l'exécution des décisions prises de jours là. Il faut dire dans ce contexte que le suivi sur le terrain « de tous les programmes se poursuit en vue de remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers, et partant accélérer la cadence des travaux», comme signalé récemment par le ministre. Rien qu’au niveau de la capitale, les logements promotionnels publics représentent un nombre de 26.200 logements LPP dont 21.695 logements déjà réalisés et 15.754 actuellement en cours. La wilaya d’Alger compte en outre 5.941 unités LPP réceptionnées et 4.505 en cours.

Pour ce qui est des logements LPP dont les travaux ne sont pas encore lancés, des instructions ont été données pour que le lancement des travaux avant le 15 septembre courant. «Le secteur oeuvre au lancement des projets du logement promotionnel public (LPP) avant le 15 septembre, tout en veillant au contrôle de la qualité», avait en effet informé le ministre, lors de la visite de travail et d'inspection qu’il a effectué en ces mêmes lieux, il y a de cela une semaine.

Soraya Guemmouri