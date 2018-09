Habitat :« Le Chef de l’Etat lui réserve tous les moyens »

Le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, qui a effectué hier une visite de travail, a rappelé que 138.000 habitations ont été attribuées à travers le territoire national, ces derniers mois.

Cela traduit, selon lui, l’intérêt accordé par le Président de la République au secteur de l’Habitat. Malgré les difficultés que traverse le pays, le Président a accordé tous les moyens nécessaires au secteur qu’il a placé en tête des priorités, a ajouté le ministre qui a annoncé la poursuite du programme de distribution de logements lancé il y a quelques mois. Il a précisé que plus de 30.000 logements seront remis dans plusieurs wilayas au cours de ce mois. M Temmar a insisté par ailleurs sur l’insistance du Président de la République pour améliorer la qualité des logements livrés et offrir tous les équipements nécessaires en vue de créer de véritables cités intégrées. «Nous voulons que les citoyens bénéficient de toutes les commodités quand ils occupent leurs habitations», a-t-il dit. Il a exhorté pour cela tous les intervenants à offrir des produits de qualité et à faire plus d’efforts dans le suivi des travaux. Donnant l’exemple des établissements scolaires, M Temmar a instruit les responsables du secteur à ne pas attendre la fin du programme pour y inscrire ce genre d’équipements. De même, il a rappelé les orientations strictes qu’il a donnépour terminer tous les aménagements et procéder au branchement de tous les réseaux avant de remettre les clés. Le ministre qui a présidé une cérémonie de distribution de logements a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation de tous les programmes. «Vous devez terminer ce qui est en cours» a déclaré M. Temmar qui a tenu à rassurer les souscripteurs sur la prise en charge du déficit dont souffre le secteur estimé à 850 logements. Vous pouvez commencer le choix de terrain pour ces logements qui seront inscrits en 2019, a-t-il déclaré précisant que dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj toutes les demandes sont désormais satisfaites.

Il a affirmé aussi qu’un programme conséquent sera attribué à la wilaya en matière d’habitat rural pour satisfaire la demande exprimée pour ce type de logements. Notons que 2.111 logements ont été remis au cours d’une cérémonie à la maison de la culture. 733 unités aides à l’habitat rural et 152 logements promotionnels libres ont été également distribués. Cette distribution de logements est la sixième en neuf mois et pas moins de 8.662 familles ont été concernées, selon le wali, qui a rappelé que la location-vente a connu une dynamique certaine dans la wilaya.

D’autres opérations similaires sont prévues dans les jours qui viennent, a affirmé le wali qui a évoqué un programme important de logements à attribuer, notamment au chef-lieu de wilaya et dans les autres communes.

F. D.