Industrie électronique : Des opérateurs ambitieux

L’industrie de l’électroménager et l’électronique fait peu à peu son nid en Algérie, et des entreprises ambitieuses ont réussi à se frayer un chemin, aussi étroit soit-il, parmi le gotha mondial d’un secteur en éternelle évolution technologique.

Ceci se vérifie encore une fois, à l’occasion de la tenue du Salon international de l’électronique de Berlin (Allemagne), qui s’est tenu du 31 août au 5 septembre, avec la présence de quelques marques algériennes, à l’instar de STREAM SYSTEM, représentée par Bomare Company, laquelle participe, pour la 8e année consécutive, à cette grande manifestation qui regroupe un peu plus de 1.800 exposants issus de plus de 70 pays, a indiqué un communiqué de presse.

Le «leader» algérien de l’industrie électronique souhaite, à travers cette présence, «conforter» sa politique d’internationalisation et confirmer ses «grandes» ambitions pour l’export, notamment sur le continent européen, en visant de «nouveaux» partenariats et en «développant» de nouveaux marchés d’exportation, tels que le marché allemand. Ceci après avoir réussi à décrocher le marché italien l’année dernière, et les marchés espagnol et portugais précédemment, et ce grâce à la «qualité, la diversité et la compétitivité» de ses produits sur le marché international. Dans cette optique et afin de faire découvrir sa gamme «riche et variée» de produits électroniques de qualité qui «répondent» aux normes internationales les plus «rigoureuses», Bomare Company tiendra deux stands dans cette «IFA 2018».

Le premier, du 2 au 5 septembre, est dédié exclusivement à IFA «GLOBAL MARKETS», connu pour être la plus grande plateforme B2B en Europe, et le second stand sera quant à lui dédié au grand public «MESSE BERLIN», du 31 août au 5 septembre.

S. A. M.