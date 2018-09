Grande Zone Arabe de libre-échange : Quelles sonts les contraintes ?

«L’Union des Chambres arabes vient de mettre en ligne un questionnaire électronique portant sur les différentes contraintes rencontrées par les opérateurs économiques dans le cadre du commerce et e-commerce inter-arabe des produits et services», a annoncé la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci). Contacté, hier, Ali Bey Nasri, président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), a indiqué, à ce propos, que «la non-application à 100% de cet accord de libre-échange constitue un réel problème pour les exportateurs algériens».

En effet, la Caci a appelé l’ensemble des opérateurs économiques à remplir le questionnaire et à faire état des contraintes rencontrées dans le cadre de cet espace d’échanges interarabes. S’agissant des résultats de ce questionnaire, la même source a précisé qu’ils feront prochainement l'objet d'un examen par le Conseil économique et social de la Ligue des pays arabes, et ce à l'effet de prendre en charge et d'informer les représentants des gouvernements arabes de ces obstacles qui entravent la promotion du commerce. Aujourd’hui, la densité des échanges commerciaux impose, en effet, à l’ensemble de ces pays de prendre les mesures et dispositions réglementaires nécessaires pour protéger leur économie. À ce titre, il faut préciser que les pays, membres de cette organisation, ont défini des critères pour maîtriser les flux commerciaux et préserver les intérêts, dont les règles d'origine. Ces dernières permettent, dans cette optique, de déterminer l'origine du produit et de lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses. Aussi, la maîtrise de ces mécanismes devient impérative pour les acteurs du commerce extérieur. Il y a lieu de rappeler que l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) avait indiqué que les exportations algériennes vers les pays de cette zone ont reculé de plus de 40% en 2015, comparativement à une année auparavant. Les exportations algériennes d’hydrocarbures vers cette zone ont fortement baissé à 2,1 milliards de dollars en 2015, contre 3,5 milliards de dollars en 2014 -40%, en dépit d’une augmentation importante des volumes vendus +40%. S’agissant des exportations hors hydrocarbures, elles ont également chuté de 52% à 121 millions de dollars, en raison notamment d’une baisse de 70% des ventes de sucre à près de 48 millions de dollars. Représentant près de 60% des exportations hors hydrocarbures vers la Gzale, les produits agricoles et agro-alimentaires ont reculé à 71,5 millions de dollars -60%, sachant que le sucre en représente 67%, alors que le reste se compose essentiellement des dattes (5 millions de dollars), des truffes (4,2 millions de dollars), des eaux minérales et gazéifiées (3,5 millions de dollars), des pâtes alimentaires (2,1 millions de dollars) et des yaourts (2,1 millions de dollars).

M. A. Z.