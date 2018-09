M. Zaâlane s’entretient avec le vice-président de la BAD : renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, s'est entretenu, hier à Alger, avec le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, Khaled Sherif, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération entre l'Algérie et la BAD, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont ainsi abordé les moyens à même de consolider la coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale dans le secteur des Travaux publics et des Transports, d'autant plus que «le secteur connaît actuellement une dynamique économique importante dans les domaines aéroportuaire, portuaire et des routes».