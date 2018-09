Musée du moudjahid de Biskra : 110 heures de témoignages enregistrés

Des enregistrements de 114 heures de témoignages de moudjahidine ayant pris part à de la guerre de Libération nationale ont été effectués par le musée régional du moudjahid "Colonel Mohamed Chaabani" au cours du premier semestre 2018, a appris mardi l’APS auprès de l’administration de cet établissement. Pas moins de 193 moudjahidine et moudjahidate ont apporté leurs témoignages sur le déclenchement et le déroulement de guerre de Libération nationale dans les diverses zones de la Wilaya VI historique, à l’instar de Djelfa, Laghouat, Ouargla, El Oued, M’sila, Illizi, Tamanrasset et Biskra, a indiqué le chef du département information, animation et exposition au musée Mourad Setta.

Ces témoignages constituent un matériel historique riche d’informations sur multiples questions liées à la Révolution libératrice dont les batailles, l’armement, les approvisionnements et l’organisation politique, militaire et civile, selon la même source qui a inscrit l’opération dans le cadre de la mission de contribution à l’écriture de l’histoire assumée par le musée. Outre l’enregistrement de témoignages, le musée œuvre à la collecte de documents, photographies et détient déjà 450 documents et photographies et 36 articles (armes et effets vestimentaires) utilisés par les moudjahidine, est-il indiqué. Depuis le début de l’année, le Musée régional du moudjahid de Biskra a accueilli 43.000 visiteurs dont des chercheurs et étudiants, a souligné la même source.