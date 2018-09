Festival de la calligraphie : Plus d’une centaine d’œuvres exposées

La dixième édition du festival international de la calligraphie des miniatures et des arts décoratifs s’ouvrira le 13 septembre prochain au palais de la culture Moufdi Zakaria d’Alger, a déclaré lundi à l’APS le commissaire de cet événement Moussa Kechkeche. La même source a précisé lors d’un appel téléphonique que cette dixième édition se poursuivra jusqu’au 18 septembre courant et enregistrera la participation de 15 pays arabes.

Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées au cours de cet événement auquel participeront de nombreux artistes algériens venus des quatre coins du pays, a-t-il ajouté. Outre des conférences sur l’histoire des miniatures et des arts plastiques, animées par des spécialistes issus des pays participants, trois ateliers pratiques d’initiation aux techniques picturales figureront également au menu de ce festival "au succès grandissant", a-t-il indiqué.

Moussa Kechkeche a rappelé que lors de la précédente édition, tenue en 2016, il a été décidé de fusionner le festival international de la calligraphie arabe avec celui des miniatures et des arts décoratifs et d’en faire un festival biennal organisé toutes les années paires.