«AFAC’s film week », du 8 au 10 septembre : Alger, capitale du cinéma arabe

Avec la rentrée de classes, le septième art continue d’émerveiller les cinéphiles, de souffler du rêve et de questionner l’actualité mondiale.

La capitale algérienne fêtera le cinéma à travers l’événement «AFAC’s film week», du 8 au 10 septembre à la salle Atlas à Bab El Oued à Alger.

Organisé par Planète Cinuvers et AFAC - The Arab Fund for Arts and Culture en partenariat avec l’office national de la culture et de l’information (ONCI) et l’association project'heurts, l’événement sera un diaporama des dernières productions arabes soutenus, et qui véhiculent des messages d’espoir comme souvent le cinéma l’a si bien fait, mais aussi, pousser le cinéphile à se questionner, à s’indigner et à rêver.

The Arab Fund for Arts and Culture- AFAC est une initiative arabe privée et indépendante qui offre un soutien financier et technique aux artistes arabes, émergents et connus, et aux institutions culturelles visant à promouvoir la culture et l’art contemporain dans le monde arabe. AFAC a été créée en 2007 et est active dans 20 pays Arabes. Elle reçoit annuellement des demandes de bourse dans les domaines du cinéma, du spectacle vivant, des arts plastiques, de la littérature, de la recherche, la formation et des évènements régionaux.

De même, AFAC offre des programmes spéciaux de formations dans les domaines de la littérature, la photographie documentaire et le documentaire cinématographique. Pour AFAC, la continuité de la production artistique et culturelle est possible à travers l’investissement des deux secteurs privé et public, et à travers le développement des compétences et des échanges des artistes pour la réussite de leurs projets et carrières.

Pour ce qui est de Cinuvers, il s’agit d’un collectif culturel qui a pris forme en novembre 2014 avec le temps et à force de persévérance est devenu un carrefour des arts, un foyer pour toute personne désireuse d’exprimer ses talents, Cinuvers puise sa force première de son public, sa communauté, un public de tout âge, de tout horizon réuni par les mêmes passions et les mêmes valeurs. Venez découvrir cet univers pour les fans de cinéma, de dessin, de musique de littérature et rejoignez nos activités diverses. Le fruit de cette collaboration est un festival qui a pour but de faire découvrir des œuvres cinématographiques issues du catalogue AFAC, d’horizons et de thèmes différents cette sélection offre le moment découvertes de cette rentrée .

En dépit du peu de production, les œuvres cinématographiques algériennes raflent les prix aux festivals internationaux et de distinguent par une touche authentique. L’organisation de tels événements ne pourrait que valoriser les talents émergents et confirmer les valeurs assurées des futures cinéastes de demain.

Kader Bentounès