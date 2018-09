Les projections se poursuivent

Les projections de films des 16es Rencontres cinématographiques de Béjaïa se poursuivent à la cinémathèque de la place du 1er-Novembre, en présence d’une assistance nombreuse. La soirée de mardi a été marquée par la projection d’un court métrage intitulé les Courgettes de la résistance, de Melissa Idri, Benoit Lecaitel et Ivana Ngamou. Un livreur de couscous qui nourrit la résistance dans les montagnes durant la guerre d’Algérie.

La deuxième projection du long métrage tant attendu du public était le film historique la Bataille d’Alger, de Malek Bensmail. Un film lancé juste après l’indépendance d’Algérie et dont Yassef Saadi raconte les moments forts et les difficultés pour relater, à travers un film documentaire, la bataille d’Alger, qui est une guerre urbaine en plein centre d’Alger, au mythe de La Casbah qui vient compléter celle des maquis initiée par les moudjahidine dans les djebels.

Un film algéro-italien, de Gillo Ponte Corvo, sorti en 1966. Il s'agit d'une reconstitution de la vraie bataille d'Alger de 1957, à l'occasion du soulèvement de la population algérienne musulmane par le FLN contre le pouvoir colonial français, et de la tentative du détachement parachutiste de l'armée française de «pacifier» le secteur. Le film retrace principalement l'histoire d'Ali la Pointe lors de «la bataille d'Alger», et de la lutte pour le contrôle du quartier de La Casbah à Alger, entre les militants du FLN, sous la direction du baroudeur infatigable Yassef Saadi, Ali La pointe, le petit Omar et Djamila Bouhired et les parachutistes français, pendant la guerre d'Algérie. Ce film, qui se situe parmi les films sociaux, pose le mythe guerrier ou plus exactement le cinéma engagé avec tous le décor de La Casbah, véritable bastion de la guerre de Libération.

Le film qui n’a pas été projeté durant la décennie noire, mais qui restera l’écho de la Révolution. Ces rencontres cinématographiques démontrent tout le travail compliqué que mènent les producteurs et metteurs en scènes, pour illustré la vie sociale, l’histoire, le passé glorieux et autres faits important dans la vie du pays à travers des films pour faire passer le message aux nouvelles générations.

M. Laouer