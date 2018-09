Rencontres cinématographiques de Bejaïa : sobriété et délicatesse

De Béjaïa : Abdelkrim Tazaroute

Les films consacrés à l’émigration des Algériens en France se sont toujours focalisés sur les hommes en retraçant la dure réalité des travailleurs émigrés qui triment toute l’année dans de dures conditions, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille restée en Algérie.

Dans ces films la femme est évoquée mais elle reste hors champ. La réalisatrice Lydia Leber Terki rectifie le tir et consacre sa fiction à la femme, une Pénélope lasse d’attendre son mari qui finit par prendre son bâton de pèlerin et partir à la recherche de son mari émigré en France depuis quatre décennies.

Diffusé lundi au troisième jour des Rencontres cinématographiques de Bejaia, Paris la blanche, a séduit le nombreux public venu le découvrir. Le film s’ouvre sur une vielle femme Rekia, sombrement interprétée par Tassaadit Mandi, debout face à la baie d’Alger regardant les bateaux en partance vers d’autres horizons.

Elle quitte son village de Kabylie décidée à aller chercher son mari travailleur émigré à Paris. Arrivée en France, le spectateur découvre une femme déterminée qui arrive à s’exprimer et à demander des renseignements dont elle a besoin. Rekia réussit à trouver l’adresse de son mari, un foyer pour les travailleurs émigrés. La séquence des retrouvailles est sublime, comme si le couple ne s’est jamais séparé alors que la séparation dure depuis plus une trentaine d’années. La réalisatrice avec beaucoup de sobriété et de délicatesse montre un couple recomposé qui savoure leur rencontre. La femme découvre le foyer mais ne montre aucun signe de déception. Elle se contente de lui sourire et il lui propose d’aller au restaurant et de lui faire visiter Paris et de voir les beaux immeubles qu’il a construits avec d’autres travailleurs. C’est beau à voir ce couple en balade, à l’aise dans les rues de Paris. Pour l’homme magistralement interprété par Zahir Bouzerar, sa mission est accomplie du moment où il a toujours envoyé des mandats à sa femme, le reste semble-t-il lui dire est affaire de destin. Rekia qui tenait à ramener son mari en Algérie maintenant qu’il est à la retraite comprend que sa mission est difficile voire carrément impossible. Elle se résigne et rentre au pays. C’est un regard nouveau que la réalisatrice jette sur le monde de l’émigration. Elle restitue un pan de l’histoire de ces hommes qui quittent leur pays pour des raisons économiques.

La déchirure est un drame dans ce monde sans pitié alors Lydia Terki atténue le propos avec des séquences des actes de solidarité. Lors du débat avec la réalisatrice qui a eu lieu au Théâtre de Bejaia mardi matin, Lydia Terki a évoqué la thématique de Paris la blanche et parle du déchirement et de l’impossible retour.

Elle ajoutera que dans les films sur l’émigration, il manquait cruellement un point de vue de la femme. Elle dit que contrairement à ce qu’écrit la critique qui note que mon film est une délicatesse, elle souligne que sa fiction est au contraire très violente. «Je le dit d’une façon douce, sans ressort dramaturgique mais mon film est très violent et la sensation de violence dans ce monde est un cliché. Pour moi, conclut-elle, la dramaturgie se situe au niveau de l’âme et du cœur. »

Abordant les séquences intimes, des couples les réalisatrices Lydia Terki et Yasmine Chouikh notent que cela relève d’un approche étudiée. Elles estiment qu’il est extrêmement difficile de filmer des scènes intimes. Elles avouent que les comédiens en général, les refusent. Il y’a de la pudeur. Yasmine Chouikh confie que la pudeur fait partie de son éducation et de sa culture, «elle est en moi».

A. T.