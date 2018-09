Grand angle : Le vol du siècle ?

Le plan de paix préparé par la Maison-Blanche pour régler le conflit israélo-palestinien est prêt, a déclaré mardi l'ambassadrice américaine Nikki Haley, devant la presse au siège de l'ONU. «J'ai lu ce plan. Il a été minutieusement préparé», a déclaré Nikki Haley, lors d'un point-presse, en sa qualité de présidente du Conseil de sécurité en septembre, ajoutant que Jared Kushner et Jason Greenblatt l'avaient réalisé. M. Kushner est le gendre du Président américain Donald Trump et son principal conseiller pour le Moyen-Orient. M. Greenblatt est l'envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient et le représentant spécial de la Maison-Blanche pour les négociations internationales, un juif pratiquant et partisan de la colonisation. La minutie évoquée par Nikki Haley, personne n’en doute. Le moindre détail qui desservirait les intérêts de l’État hébreu a été élagué soigneusement par le gendre du Président promoteur immobilier de son état et «faiseur» de paix en ces moments de grave récession économique. Qualifié par M. Trump d’«accord du siècle», ce plan serait bien celui d’une paix fondée sur deux États, mais avec une Palestine où plus de 90% des colons juifs resteraient, et pas forcément en échange de territoires équivalents en taille ; avec une capitale qui ne serait pas El-Qods-Est, mais Abou Dis, à quatre kilomètres de distance de la Ville sainte et derrière le Mur de séparation. Rien que ça pour faire de ce dessein qui ménage l’essentiel des intérêts d’Israël, «la trouvaille» du siècle. Côté palestinien, difficile de croire à une acceptation de cette base de négociation qui ne lui a même pas été soumise, notamment depuis que Mahmoud Abbas a refusé de rencontrer les émissaires américains. Ce coup de siècle — car jamais Israël n’a bénéficié d’autant de concessions — n’est rien d’autre qu’un bradage de la question palestinienne. Et même les conseillers les plus proches du Président Trump affichent, sous cape, leur pessimisme quant aux chances de succès de cette démarche. Le rejet, certain, des Palestiniens, risque de se heurter au jeu de compromission bien maîtrisé par certains alliés de la Maison-Blanche. À moins que le rempart russe se dresse pour faire avorter ce vol du siècle…

M. T.