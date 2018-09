Idleb (Syrie) : Réunion du Conseil de sécurité demain

Les États-Unis, président en exercice du Conseil de sécurité en septembre, organiseront demain matin une réunion de cette instance sur la situation à Idleb en Syrie, a annoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. La question d’«Idleb est sérieuse», a-t-elle souligné, lors d'une conférence de presse. La diplomate a précisé qu'une majorité des membres de l'ONU étaient en faveur d'une telle réunion. Idleb est le dernier bastion rebelle syrien. Le gouvernement syrien cherche à le reconquérir après avoir chassé rebelles et terroristes de plusieurs autres grands fiefs qu'ils contrôlaient en Syrie. Selon l'ONU, une offensive contre la province d'Idleb, où vivent quelque 2,9 millions de personnes, pourrait faire jusqu'à 800.000 déplacés et provoquer «une catastrophe humanitaire». Par ailleurs, les présidents d'Iran, de Russie et de Turquie se retrouvent également demain à Téhéran, pour un sommet qui devrait déterminer le sort de cette province. Cette rencontre pourrait déterminer l'ampleur et le calendrier de l'offensive. En attendant, quatre avions de l'armée russe ont bombardé mardi «des cibles de l'organisation terroriste» Jabhat El-Nosra, dans la province d'Idleb, a déclaré hier le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov. Le 4 septembre, «quatre avions de l'armée russe ont procédé, depuis la base de Hmeimim, à des frappes contre des cibles de l'organisation terroriste Jabhat El-Nosra», a-t-il déclaré dans un communiqué. Selon le général Konachenkov, les frappes «visaient des entrepôts en dehors de zones résidentielles où des drones étaient stockés, ainsi que les zones de lancement de ces drones pour leurs attaques contre la base de Hmeimim et des localités des provinces d'Alep et Hama». Il a ajouté qu'un avion a visé un entrepôt de stockage de missiles sol-air.

R. I.