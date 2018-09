Contre la volonté de l’Onu et des ONG : L’occupant israélien démolit un village près d’El-Qods

En Cisjordanie occupée, la Cour suprême israélienne a donné son feu vert à une démolition du village de Khan El-Ahmar, en rejetant les recours contre la destruction. Dès levée de la mesure judiciaire suspensive, prévue «sous sept jours», les autorités israéliennes pourront mettre en œuvre l'ordre de démolition de Khan El-Ahmar, situé à l'est d’El-Qods, près de colonies israéliennes. Ce village est principalement constitué de logements et de structures de fortune. Des gouvernements européens, l'ONU et des ONG ont fait pression contre sa démolition, en arguant qu'elle permettrait d'étendre les colonies et de couper en deux la Cisjordanie, rendant encore plus compliquée la création éventuelle d'un État palestinien indépendant. La Cour suprême avait rejeté en mai un appel des habitants contre la démolition de ce village. À Ghaza, le point de passage d'Erez, dans le nord de l’enclave palestinienne, a été de nouveau fermé, hier, par l'occupant israélien, ont rapporté des médias locaux. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, restera néanmoins ouvert pour «les cas humanitaires et pour les malades», ont affirmé les mêmes sources. Depuis le 30 mars, les Ghazaouis manifestent le long de la barrière érigée par Israël avec Ghaza, pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. La fermeture du point de passage va aggraver la situation humanitaire déjà très précaire dans la bande de Ghaza, soumise à un sévère blocus israélien depuis plus de dix ans et où plus de 80% de la population est tributaire d'une aide, selon la Banque mondiale.

R. I.