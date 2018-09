La Manul obtient l’arrêt des affrontements entre des milices libyennes : Le cessez-le-feu sera-t-il respecté à Tripoli ?

Au lendemain de l’annonce d’un cessez-le-feu entre les milices armées, qui met un terme aux affrontements qui ont eu pour théâtre la capitale Tripoli, la question qui revient est celle de savoir si cet accord obtenu par la mission de l’ONU en Libye (Manul) sera respecté par les belligérants.

Pour certains analystes, le fait que le lieu de la réunion à l’issue de laquelle l’accord a été annoncé n’avait pas été précisé par la Manul est en soi révélateur de sa précarité. Si Ghassan Salamé a pris cette précaution, estime-t-on, c’est sans nul doute en connaissance de cause. Il savait que si le lieu avait été connu, la «réunion élargie» pour un «dialogue urgent sur la situation sécuritaire» à laquelle il avait invité les différentes parties aurait été sabordée. Or il ne voulait pas que cette opportunité soit gâchée, et ce d’autant que les combats près de la capitale libyenne avaient déjà fait au moins 50 morts depuis le 27 août. Ce qui compte, c’est l’efficacité, devait-on penser, du côté de la Manul. Et sur ce plan, l’objectif est atteint. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, «un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé aujourd'hui (mardi, ndlr), pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés», a annoncé la Manul. La mission de l’ONU a précisé, sur son compte Twitter, que l'accord prévoit également la réouverture du seul aéroport en service à Tripoli, fermé depuis le 31 août en raison des violences. Mais, consciente de la complexité de la crise, elle a précisé toutefois que «la réunion d'aujourd'hui ne visait pas à résoudre tous les problèmes de sécurité de la capitale libyenne», et que le but était de «se mettre d'accord sur un cadre plus large pour aborder ces problèmes». Ont pris part à ces pourparlers, «des officiers militaires et les chefs des différents groupes armés présents dans et autour de la capitale», ainsi que le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, selon la Manul. Reste que toute la question st celle de savoir si cet accord sera respecté par ses signataires. En effet, il n’est pas inutile de rappeler que la semaine dernière, un autre accord de cessez-le-feu avait été annoncé par des dignitaires des villes de l'ouest du pays, mais il n'avait été respecté que quelques heures. Selon des analystes, l’accord obtenu par la Manul est «très fragile». Et pour cause, tant que le Gouvernement d’union nationale (GNA) n’aura pas réussi à asseoir son autorité et réunifié l’armée, il lui sera difficile de lutter contre l’instabilité et l’insécurité qui prévalent en Libye. L'Algérie du reste est convaincue, indique son chef de la diplomatie, à l'ouverture, mai dernier, des travaux de la réunion ministérielle tripartite (Algérie, Tunisie et Égypte), sur les développements de la crise libyenne, que «l'unification des institutions nationales, y compris la formation d'une armée forte et des services de sécurité, peut imposer l'autorité de l'État et faire face efficacement au terrorisme et au crime organisé, tout en préservant la sécurité et la stabilité de la Libye, et de toute la région». Une vérité que le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj n’ignore pas. Début août, il abondera dans le même sens en appelant, à l'occasion du 66e anniversaire de l'établissement de l'armée libyenne, à l'unification des forces militaires du pays. «Nous soulignons encore une fois la nécessité d'unifier le corps militaire. Chaque pays repose sur une armée unie. Cela traduit l'unité nationale de notre peuple à travers toutes les couches de la société et dans toutes les régions», avait-il indiqué. «La Manul et les autorités libyennes devraient travailler à la mise en œuvre (...) des arrangements de sécurité prévus dans l'accord, signé fin 2015 sous l'égide de l'ONU et dont est issu le GNA», a estimé un analyste libyen. Mais, pour l’heure, les uns et les autres parent au plus urgent et tentent de colmater les brèches qui s’ouvrent.

Nadia K. et Agences

---------------//////////////////////

Selon l’Onu

22 civils tués en mois d’août



Les violences en Libye ont tué 22 civils et en ont blessé trois autres au mois d'août, a déclaré mardi la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL). «Du 1er au 31 août 2018, la Mission d'appui des Nations unies en Libye a enregistré 25 victimes civiles, dont 22 morts et trois blessés, au cours des hostilités survenues à travers la Libye», a indiqué la MANUL, dans un rapport. «Les victimes décédées comprennent 14 hommes, deux femmes, quatre jeunes garçons et deux jeunes filles. Les blessés comprennent deux hommes et une femme. On estime cependant que le nombre réel de victimes civiles est plus élevé que ces chiffres», selon le rapport.