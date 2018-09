Dans la lucarne : Déjà un nouveau mental

Il y a lieu de mettre en exergue une nouvelle ère qui s’ouvre pour les Verts, avec l’arrivée de ce nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi. Comme son nom l’indique, il veut apporter le beau, le travail et le sérieux. C’est vrai qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il est parvenu, moins d’un mois depuis sa désignation à la tête de la sélection nationale, en remplacement de Rabah Madjer, à ramener la sérénité. C’est quelqu’un que les «bookmakers» et autres observateurs de la question de l’équipe nationale d’Algérie considèrent comme un «kamikase» qui a accepté une tâche dans des conditions des plus difficiles. Une équipe qui se fait battre par n’importe qui alors qu’il n’y a pas longtemps, elle faisait régner la «terreur», sportivement parlant, en Afrique. Si au Brésil, on avait atteint le firmament, quatre ans plus tard, on tombe de haut d’une place chèrement acquise. Il est clair que notre élimination de la CAN-2017 organisée par le Gabon a été le début de la «chute». On avait parlé alors du manque de motivation des joueurs dits «pros». Tout le monde avait affirmé qu’ils ne se «donnaient pas à fond». C’est peut-être une façon comme une autre pour «noyer le poisson» en cherchant un «book-émissaire» facile et sans frais. Cette attitude, faut-il le rappeler, avait fait des ravages dans la sphère footballistique nationale. Depuis cette période, on peut dire que la «cassure» a été assez nette. Des joueurs qui avaient l’habitude d’être régulièrement convoqués en équipe nationale ont brillé par leur absence au point où on les appelait les «bannis» par le fait qu’on leur avait fermé la porte. Aujourd’hui, Belmadi a accepté de relever le défi et prendre en main les Verts, c’est pour réussir quelque chose de probant pour son pays qui ne mérite nullement ce qui lui arrive actuellement. Il a compris que cette équipe nationale, qui avait donné du plaisir au peuple algérien lors du Mondial brésilien en 2014, ne peut pas tomber aussi bas. Elle a de la qualité et ses joueurs sont classés parmi les meilleurs, eu égard au faut qu’ils sont très sollicités de par le monde. Aujourd’hui, on les trouve dans les championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, Portugal, Turquie et autres). Par conséquent, il avait des certitudes qu’il peut gagner beaucoup de choses avec cette génération. Et ceux qui veulent opposer les uns aux autres doivent cesser leur «nuisance» de plus en plus malsaine et surtout infructueuse.

Lors de son premier stage, à Sidi-Moussa, la chose à laquelle il s’est focalisé le plus, c’est la discussion avec les joueurs. Il leur avait parlé sans protocole en leur disant les quatre vérités et surtout qu’il faut être motivé pour qu’on puisse gagner et se qualifier à cette CAN-2019, prévue au Cameroun. Il sait que, quelque part, cette équipe nationale est «bloquée» par des «querelles de clocher». Ce qui avait eu pour conséquence la valse très «dangereuse» d’entraîneurs à sa tête. C’est d’ailleurs, ce qui nous avait fait mal et qui explique nos défections et déceptions ces derniers temps. On constate, aujourd’hui, grâce à l’effet Belmadi, que les joueurs adhèrent à son projet et qu’ils sont très motivés pour ne pas revenir bredouilles de leur déplacement gambien. Certes, cette équipe n’est pas un «foudre de guerre», mais comme le football africain a progressé, il faudra être prêt à toutes les éventualités. De plus, il y a l’acclimatation, l’humidité. Saâdane, qui a affronté cette équipe, en sait un bout. Ce qui est positif, c’est que tout le monde a constaté qu’il y règne une très bonne ambiance, très sereine et surtout avec des joueurs qui déclarent sans ambages qu’ils vont sortir leurs «tripes» pour permettre à l’EN de passer avec succès ce premier obstacle hors de nos bases. C’est sur le plan mental et psychologique qu’on a failli jusqu’ici. Avec le retour de la motivation de nos joueurs comme à l’accoutumée, on subodore, d’ores et déjà, qu’on va faire une entrée fracassante. À concrétiser seulement sur le terrain !

Hamid Gharbi