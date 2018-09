CAN-2019 (U17) : Vers des sanctions après la disqualification du Bénin

Le ministre béninois des Sports a promis de prendre des sanctions sur les responsables de la «tricherie sur l'âge des joueurs des Ecureuils U 17, qui a conduit la Confédération africaine de football (CAF) à disqualifier l'équipe des éliminatoires la Coupe d'Afrique des Nations», a rapporté mardi la presse locale.

«Ce qui s'est passé à Niamey est inadmissible. Il est évident qu'en de pareilles circonstances, les responsabilités soient situées et les responsables sanctionnés quels que soient leur rang et leur position», a écrit le ministre béninois des Sports, Oswald Homéky, dans un post publié sur sa page Facebook.

À la suite de la tricherie sur l'âge qui a touché 10 joueurs des cadets de la sélection du Bénin sur les 18 engagés dans les éliminatoires de la CAN U17, la CAF a pris la décision de disqualifier l'équipe.

Selon le ministre béninois des Sports, en dépit des IRM qui avaient été effectués par la Fédération béninoise de football (FBF) depuis deux mois, son cabinet a demandé qu'une contre-expertise soit faite pour l'ensemble des joueurs avant le départ de la délégation pour Niamey.

«Les résultats ont clairement qualifié 22 joueurs sur les 25 examinés, et ce n'est qu'après cela que nous avons autorisé la participation de l'équipe au tournoi de Niamey», a expliqué le ministre, avant d’ajouter que le comité exécutif de la fédération et le ministère vont apporter en toute responsabilité toutes les clarifications et tous les éléments de preuve. «C'est une question de responsabilité et d'honneur !» a-t-il conclu.