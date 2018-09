Coupe du Monde des clubs-2018 (tirage au sort) : Le tableau du tournoi dévoilé

Le Real Madrid, double tenant du titre, sera opposé au vainqueur du match entre le vainqueur de la Ligue des champions asiatique et le CD Guadalajara qui remporté cette année la ligue des champions de la Concacaf, en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs 2018, selon le tirage au sort effectué mardi à Zurich. Le Tirage au sort a déterminé la composition du deuxième tour, qui se déroulera le 15 décembre à Al Aïn (Emirats arabes unis), ainsi que les affiches potentielles pour les demi-finales. Al Aïn FC (champion des E.A.U) et Team Wellington FC (champion de l'OFC) savaient déjà qu'ils donneraient le coup d'envoi de la compétition lors du match d'ouverture, le 12 décembre à Al Aïn. Le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique affrontera le vainqueur du barrage au deuxième tour.L'équipe victorieuse affrontera le vainqueur de la Copa Libertadores. Quatre clubs ont déjà composé leurs billets pour le mondial des clubs qui se déroulera aux Emirats Arabes Unis, du 12 au 22 décembre prochain. Il s'agit d'Al Ain (Emirats/hôte), CD Guadalajara (MEX/ Concacaf), Team Willington FC (NZL/OFC), Réal Madrid (ESP/UEFA). Les trois autres qualifiés représentant les confédérations du Conmebol, la CAF et l'AFC seront connus au plus tard le 11 novembre prochain. L'ES Sétif est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Elle affrontera le WA Casablanca dont les matchs auront les 14, 15 septembre (aller) et 20, 21 septembre (retour).